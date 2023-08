Por abusar de los cigarrillos electrónicos, promesa del deporte perdió parte del pulmón

Los cigarrillos electrónicos empezaron a consumirse en grandes cantidades hace algunos años en todo el mundo. Pero sobre sus efectos, no se sabe mucho, debido a que no hay muchas investigaciones al respecto. Sin embargo, recientemente se conoció una impactante historia de un deportista que sufrió graves consecuencias por el uso de este tipo de dispositivos.

Se trata de Sean Tobin, un joven oriundo de Manchester, de apenas 20 años que soñaba con llegar a ser un luchador de Artes Marciales Mixtas, que, de acuerdo con EA, “son una mezcla de muchos estilos que incluye varias técnicas de golpeo, grappling y sometimientos de lucha libre. Algunas de las más destacadas influencias estilísticas incluyen boxeo, Kickboxing, Tae Kwon Do, Lucha Olímpica, Jiu-Jitsu brasileño y Judo”.

Pero su sueño quedó pausado por una aterradora situación de salud que vivió debido al excesivo consumo de cigarrillos electrónicos. “Fue realmente aterrador porque sentí que me lo había hecho a mí mismo. Fueron años de no tratar mis pulmones como deberían ser tratados”, indicó el deportista a Kennedy News and Media.

“Mi cardio fue tan bueno. Estaba tan saludable y no debería haber empezado a vapear. El vaporizador nunca dejó mi mano. Era muy, muy habitual”, añadió el joven, pues “en el apogeo de su adicción, Tobin estaba usando una pluma desechable de 5,000 bocanadas por semana”, según registró el New York Post.

“Cuando me subí a la camioneta [para ir al trabajo el 20 de julio], sentí como si me desgarrara un músculo de la espalda. La tensión allí era bastante mala”, afirmó Tobin a Kennedy News.

En ese sentido, el deportista creía que podía tener neumonía, pero su diagnóstico iba mucho más allá de eso, pues en el Hospital Concord de New Hampshire lograron detectar lo que realmente sucedía y la causa: “El radiólogo leyó mi informe y me dijo que tenía un pulmón colapsado”.

“Los médicos le hicieron una incisión entre las costillas y le insertaron un tubo con el objetivo de expulsar el aire atrapado que le aplastaba el pulmón y el pecho. Cuando el agujero no se cerró después de dos días, los médicos no tuvieron más remedio que realizar una cirugía”, indicó New York Post.

Al revisar la cavidad torácica del deportista con una cámara, se pudo hallar que esta estaba salpicada de puntos negros que estaban hechos de carbón en el pulmón. “Fue algo aterrador de ver. Tan pronto como lo vi, me molesté mucho conmigo mismo. Estaba muy triste y pensé: ‘Mierda, me hice esto en mi propio pulmón’”, expresó el joven.

Así las cosas, los cirujanos retiraron un fragmento del pulmón y luego “volvieron a unirla con grapas. Luego pegaron el órgano afectado a la pared de su pecho para evitar que colapsara nuevamente”, registró el NYP.

“No puedo levantar nada que pese más de 20 libras, pues entreno de manera muy consistente para MMA, y eso es toda mi vida”, expresó el joven con gran tristeza de llevar una vida totalmente opuesta a aquello que sueña.

“Soy un peleador de MMA (artes marciales mixtas, por sus siglas en inglés) y tenía mucho miedo de no poder entrenar más para eso. Me apasiona mucho y quiero ganarme la vida algún día [haciendo esto]. Mi trabajo también es muy exigente físicamente, así que tampoco puedo trabajar. Solo tengo que quedarme quieto, y eso apesta”, puntualizó el deportista.

Por lo cual, el joven recordó cómo era su vida antes de tener que ser intervenido: “Estaba haciendo ejercicio y corriendo y tenía mejor cardio que todos en mi gimnasio. Recuerdo haber visto videos de TikTok de un tipo con un pulmón colapsado por vapear, y pensé: ‘Eso no me va a pasar a mí. Este tipo es un vagabundo y yo no. Y luego me pasó a mí”.

Finalmente, el joven hizo una final afirmación, pero muy reflexiva sobre aquellas adversidades que se presentan en el camino: “Nunca piensas que te va a pasar algo, hasta que te pasa”.