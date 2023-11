Sanitas responde a Minsalud y asegura que el ministro se niega a reunirse con ellos; “hemos sido auditados por varias entidades de control”

El presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, salió al paso a las recientes declaraciones hechas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que esta mañana de lunes en rueda de prensa se pronunció de nuevo sobre la crisis que esta entidad promotora de salud vive con la cadena de droguerías Cruz Verde, que se negó a seguir entregando medicamentos No PBS (no incluidos en el Plan Básico de Salud) a sus 5,8 millones de usuarios.

“No estamos tratando de asfixiar el sistema de salud”: minSalud se defiende; dice que EPS no tienen excusas para no prestar servicios

El presidente de EPS sostuvo que no comparten ni aceptan varias de las conclusiones que se mencionaron en la rueda de prensa de este lunes: “ Tal vez eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria o que la perspectiva del análisis debería ser distinta a la situación que estamos viviendo”.

Por ello, dice Rueda, “insistimos en una reunión con el ministro de salud. Hemos buscado esa reunión a través de varios canales. Directamente con él y su equipo de trabajo. Y desde el 27 de agosto no hemos logrado continuar esa conversación que iniciamos y sabemos que sí lo ha hecho con otras entidades”.

Lo que dijo el ministro Jaramillo

Más temprano, en la sede del Minsalud, Guillermo Jaramillo había reiterado que, según él, no se explica por qué Sanitas no estaba al día en sus obligaciones cuando el Gobierno les ha entregado y se encuentra “al día” con los recursos correspondientes Unidad de Pago por Capitación (UPS) y presupuestos máximos.

“Se pagan anticipadamente y estamos totalmente al día. En otros gobiernos ha habido retrasos de hasta de cuatro años y no ha habido escándalo. Aquí solo debemos los reajustes de 2022″, aseguró Jaramillo ante la prensa.

Agregó que “ninguna EPS debería deberle a ninguna IPS, a ningún hospital deberían tenerle cuentas pendientes, y no es así (...). Todas esas bellas clínicas de Sanitas generan millonarias utilidades, pero aparecen como la pobre viejecita que no tienen nada que comer”.

“Entonces, lo único cierto es que hemos hecho todo lo posible para que las EPS no dejen de operar. Solo en presupuestos máximos, Sanitas terminará el año con más de diez billones de pesos”, aseguró el ministro Jaramillo.

A los 5,8 millones de usuarios de Sanitas les aseguró que no hay motivos para preocuparse. “El otro día me paró en la calle un usuario de esa EPS y me preguntó qué iba a pasar con ellos. Le dije: ‘Tranquilo, que el Estado tiene los recursos’. Pero las EPS tienen la obligación de cumplir con lo que les corresponde”, indicó Jaramillo.