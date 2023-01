Tenga cuidado: un hombre giró muy rápido su cabeza y tuvo tres accidentes cerebrovasculares

Joel Hentrich, un hombre estadounidense de 35 años, es el sobreviviente de una fractura de cuello y tres derrames cerebrales. Su caso se volvió viral en todo el mundo debido a que sufrió estos percances de salud solo porque giró su cabeza con demasiada brusquedad.

Según le contó a la cadena estadounidense SWNS, el accidente se dio mientras estaba jugando pickleball, un deporte que combina elementos del tenis, el ping-pong y el bádminton.

Señaló que estaba en compañía de algunos amigos para practicar un rato, el pasado 23 de noviembre. Era una actividad que realizaba varias veces en el año. “Fui allí ese día y solo estaba jugando un juego normal, nada extenuante”, le dijo al medio estadounidense.

Pero todo se alarmaron cuando Hentrich estaba persiguiendo la pelota con la mirada y giró su cabeza hacia la izquierda. “Sentí un estallido en la nuca. No estaba seguro de si alguien más podía escucharlo, pero internamente yo podía”, aseguró el hombre.

Luego empezó a sentir síntomas intensos, como visión borrosa y un fuerte vértigo. También sintió un hormigueo en la cara, la mano y la pierna izquierdas. Además, tuvo náuseas extremas y vómito de una gran intensidad.

“Alrededor de dos minutos después de que sucedió, me tuvieron que ayudar a subir al banco con apoyo porque no podía pararme solo”, sostuvo.

El hormigueo y el adormecimiento de una parte del cuerpo puede ser señal de que una persona está sufriendo un derrame cerebral. - Foto: Getty Images

Sus amigos lo llevaron pronto al hospital. Según reportó el medio The New York Post, en un principio lo enviaron a una sala de espera donde había alrededor de 60 personas por delante.

Pero no tuvo que esperar tanto debido a la gravedad de su estado, pues contó que le advirtió a una enfermera de la gravedad de su estado. La mujer activó un protocolo de atención para pacientes que sufren derrames cerebrales.

Como resultado, le hicieron una tomografía y una resonancia magnética. Terminó internado en la unidad de cuidados intensivos. Allí fue donde le informaron que había sufrido tres derrames cerebrales, los cuales afectaron directamente el cerebelo. La noticia lo impresionó.

Acudir al médico tan pronto como sea posible es clave para mejorar el estado de salud de las personas que sufren un accidente cerebrovascular. - Foto: Getty Images

“Me golpeó como una tonelada de ladrillos”, relató Hentrich. “Como un hombre saludable de 35 años, esas son palabras que nunca esperas escuchar”, agregó. Lo que más miedo le daba era quedar con secuelas graves después del incidente, pues sabía que las personas que sobreviven a un derrame en ocasiones sufren difíciles consecuencias durante toda su vida.

El momento clave fue cuando el personal médico le pidió que se levantara y caminara entre su camilla y el baño, algo que logró, pese al mareo y al temor.

“Fue una sensación tan maravillosa, porque realmente no sabía hasta ese momento cuál sería realmente el resultado”, dijo más tarde.

En total, duró dos días hospitalizado y fue dado de alta pronto. La rápida reacción de sus amigos y de los profesionales médicos que lo atendieron fue crucial para que le prestaran la atención adecuada y para que no quedara con secuelas graves después de haber sufrido tres accidentes cerebrovasculares seguidos.

“Si esa segunda enfermera no me hubiera tomado en serio y me hubiera dejado esperando, no tengo ninguna duda de que, como mínimo, tendría algún tipo de discapacidad permanente, en cuanto al equilibrio y la coordinación”, dijo el hombre. “No sé si yo también podría haber muerto”, concluyó.

El colesterol alto o la diabetes hacen que una persona sea más vulnerable a sufrir un accidente cerebrovascular. - Foto: Accidente cerebrovascular

Eso sí, The New York Post reportó que la atención médica salió bastante cara, por lo cual sus amigos impulsaron una iniciativa en la plataforma en línea GoFundMe para recaudar fondos que permitieran costear los gastos de los servicios de salud.

Los síntomas del derrame cerebral

De acuerdo con Medline Plus, una plataforma de difusión de información sanitaria en línea que se alimenta de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, son varios los síntomas que pueden ayudar a identificar que una persona está pasando por un derrame cerebral.

Entre estos síntomas están los siguientes: