Terapeutas ‘alertan’ sobre tipo de ansiedad que se desarrollaría por cambio climático

Un estudio de 2021, publicado en The Lancet Planetary Health, reveló que “el 59 % de las personas estaban muy o extremadamente preocupados por el cambio climático y más del 45 % afirmaba que tenía un efecto negativo en su vida cotidiana”. A su vez, otro estudio publicado el año pasado en The Journal of Climate Change and Health, precisó que los pacientes percibían “significativamente” a la salud mental o malestar emocional como factores ‘provocados’ por el cambio climático.