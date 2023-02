Video: mujer dice que le salió un gusano en el ojo por andar en moto sin usar gafas; así lograron extirparlo

“Y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así. Muere gusano”. Así suena la canción que acompaña al video de más de 45 millones de reproducciones. Allí se ve cómo con un copo de algodón, un depilador de cejas y mucha pericia, una mujer extirpa el animal que estuvo a punto de llevar a cirugía a Yuliana González, oriunda de Venezuela y quien actualmente reside en Colombia.

“Me di cuenta de que era un gusano que tenía lleno el ojo… Estuve en el hospital cuatro días hospitalizada con tratamiento. Solamente me decían que tenía que hacerme cirugía y la cirugía me salía costosa, más los medicamentos… pero bueno, en el nombre de Dios, todo salió bien. Gracias a la persona que me ayudó a salir de eso”, escribió González en su red social.

La mujer contó a sus seguidores en este primer video que la infección se debía a no usar gafas al movilizarse en moto, aunque luego no detalló más en la causa. En las últimas horas, confirmó que una semana después de la extirpación está mucho mejor de salud.

¿Qué tipo de gusano era?

Según la información compartida por la misma usuaria y lo explicado por el portal Naturalista CO, se trata de una mosca conocida como rezno o tórsalo (Dermatobia hominis) “que parasita al ser humano y a muchos otros mamíferos… Esta especie es nativa de gran parte del continente americano, desde México hasta el norte de Argentina y Chile, aunque no es lo suficientemente abundante ni perjudicial como para ser considerada una auténtica plaga”.

Agregan que las erupciones que generan normalmente tienen poca tendencia a infectarse, “probablemente porque la larva segrega antibióticos como estrategia adaptativa para que la propia larva disponga de alimento en buen estado. La infección es mucho más probable si la larva es solo parcialmente extraída al intentar eliminarla, dejando restos bajo la piel”, detalla el portal.

Así funciona el botón secreto de TikTok que permite hacer viral a cualquiera

TikTok ha confirmado que, además del algoritmo que impulsa contenido para darlo a conocer a los usuarios, algunos miembros del personal de la plataforma y de la empresa matriz ByteDance también seleccionan videos concretos para potenciar su distribución a través de una práctica conocida internamente como heating.

La pestaña ‘Para ti’ de TikTok es un ‘feed’ con contenido personalizado que se clasifica mediante un algoritmo que predice los gustos de los usuarios en función de su actividad en la plataforma. La función de esta pestaña es la de dar a conocer contenido y facilitar la búsqueda de creadores que gusten, tal y como explica la propia red social.

De hecho, TikTok califica la pestaña ‘Para ti’ como “una de las características que definen la plataforma”. Sin embargo, la red social ha confirmado que permite a algunos miembros de su personal seleccionar videos y colocarlos en este feed para potenciar su distribución, eludiendo el algoritmo y sus criterios, y facilitando que estos vídeos consigan muchas visitas.

Así lo ha recogido Forbes a partir de las declaraciones de seis empleados de TikTok y ByteDance, junto con documentos internos a los que ha tenido acceso.

En este sentido, según un documento interno de TikTok titulado ‘MINT Heating Playbook’, las visualizaciones de los vídeos que están promocionados por esta práctica de sus empleados, conocida como heating, representa “una gran parte” de las visualizaciones totales diarias, con “alrededor de un uno o dos por ciento”.

Por su parte, el portavoz de TikTok, Jamie Favazza, reconoció a Forbes que se promocionan algunos vídeos para “ayudar a diversificar la experiencia del contenido y presentar celebridades y creadores emergentes a la comunidad de TikTok”. Sin embargo, también especificó que “solo unas pocas personas con sede en Estados Unidos”, tienen la capacidad de aprobar contenido para su promoción en este país y que ese contenido “representa aproximadamente el 0,002 por ciento de los vídeos en el feed ‘Para ti’”.

Las grandes plataformas de contenido se asocian con algunas organizaciones para distribuir información precisa a los usuarios sobre ciertos temas, como, por ejemplo, con instituciones de salud pública para distribuir datos del covid-19. Pero las fuentes cercanas a TikTok han subrayado que “a menudo” se ha utilizado la práctica de heating para promocionar a personas influyentes e incluso a marcas.