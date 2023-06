Viruela del mono tendría un rebrote, según la OMS; piden tener precauciones

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri P. Kluge, este jueves emitió una alerta sobre el verano “inusualmente cálido” que va a vivir el continente y en esa misma sesión, se refirió al sonado virus de la viruela del mono, que se contagió a gran parte de la población mundial.

Junto con el reciente aumento del riesgo de calor extremo, Kluge también llamó la atención sobre un “reciente resurgimiento” de las infecciones por viruela del mono (mpox), que se produjo “primero en Estados Unidos y luego en Reino Unido, España, Bélgica y Países Bajos”.

En concreto, Europa registró 22 nuevos casos de mpox durante el mes de mayo, lo que la OMS avisa como un posible “rebrote”.

“Aunque esta cifra pueda parecer baja, nos indica que el virus sigue circulando en Europa, afectando especialmente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y que podríamos asistir a un rebrote”, aseguró Kluge.

Fueron más de 5.000 los casos de contagio de viruela del mono registrados en todo el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El máximo dirigente de la OMS en Europa pidió a los ciudadanos europeos en mayor riesgo de mpox que se vacunen, limiten el contacto con otras personas si tienen síntomas, y eviten el contacto físico estrecho, incluido el sexual, con alguien que tenga mpox.

Kluge celebró la decisión de Reino Unido de continuar con su programa de vacunación e instó a otros países a “que sigan reduciendo las barreras a las pruebas, la vacunación y la atención de las personas pertenecientes a grupos en riesgo”.

Ello, aunque el director general de la OMS en el pasado mes de mayo declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por mpox, dado el descenso de casos a nivel mundial.

La OMS no descarta la idea de que se trasmita de forma sexual. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, explicó el director general de la OMS.

Síntomas

Vale decir que Medline Plus, la Biblioteca de Medicina de EE. UU., explica que la viruela del mono, conocida también como símica, es una infección viral en la que la persona desarrolla fiebre, fatiga, dolores musculares y una erupción cutánea presente en todo el cuerpo.

El origen del virus surge por la bacteria Orthopoxvirus, la cual se transmite por el contacto o mordida de un animal infectado, la manipulación o consumo de carne proveniente de animales silvestres, contacto directo de la piel con fluidos corporales de una persona contagiada. La amenaza puede estar presente en los objetos, ropa, sábanas o superficies que tuvieron cerca a una persona con el virus.

Por otro lado, la infección también puede presentarse en el contacto íntimo, incluyendo: relaciones sexuales, anales y vaginales; tocar los genitales y partes íntimas de una persona contagiada; abrazos, besos, caricias, masajes o cualquier tipo de contacto físico con la población infectada.

Monkeypox virus - Foto: Getty Images

Los síntomas aparecen entre la primera y tercer semana después del contagio. Primero, aparece una erupción cutánea cerca a los genitales, la cual se propaga a todo el cuerpo. Empieza como manchas planas que evolucionan y se transforman en protuberancias elevadas, compuestas de líquido con pus. Aquellas representan dolor y picazón insoportable.

Aparte de los síntomas externos, también hay internos. Generalmente, los pacientes con viruela del mono presentan fiebre, escalofríos, nódulos linfáticos inflamados, dolores musculares, complicaciones en la espalda y cabeza, fatiga, dolor de garganta, secreción nasal y tos. Entre los primeros días, surgirán las erupciones cutáneas y luego vendrán los demás síntomas.

*Con información de Europa Press.