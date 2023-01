Viruela símica: los contagios detectados han disminuido notablemente; este es el más reciente reporte

El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud reportó 6 seis nuevos contagios de Mpox. Los casos se detectaron en cuatro entidades territoriales. En Barranquilla (2), Cali (2), Antioquia (1) y Bogotá (1). Es una de las semanas con menos reporte de nuevas personas infectadas.

En total, en el país se han reportado 4.072 casos y no se ha confirmado algún fallecimiento directamente relacionado. La mayoría de afectaciones se han dado en hombres, (3.938 casos, 96 %), mientras que en un porcentaje muchísimo menor se ha identificado contagios en mujeres (134 casos, 3 %). También el Instituto comunicó que con corte al 30 de enero, hay 16 casos activos y cuatro hospitalizados.

Reporte de viruela símica - Foto: Instituto Nacional de Salud.

Es importante mencionar que el primer caso de Viruela Símica en Colombia -ahora llamada Mpox- se confirmó el 23 de junio durante la semana epidemiológica 22. Desde entonces, se registró un pico de 455 casos en la semana 36 y desde ese momento los casos han venido en descenso con 276 casos en la semana 40; 62 casos en la semana 45, 21 casos para la semana 49. Es decir, que en comparación a dichos reportes, se aprecia una notable disminución.

La viruela símica por territorios

La epidemia se han concentrado en Bogotá D. C. (1.972) y Antioquia (1.156). Con menos casos detectados están Cali (334), Cundinamarca (92), Santander (80), Barranquilla (59), Tolima (60), Risaralda (60), Valle del Cauca (49), Meta (27), Caldas (23), Cartagena (18), Quindío (16), Atlántico (15), Cesar (11), Boyacá (9), Norte de Santander (10), Córdoba (8), Cauca (6), San Andrés (7), Huila (7), La Guajira (5), Bolívar (5), Nariño (4), Casanare (3), Sucre (3), Santa Marta D. E. (3), Putumayo (2), Caquetá (1) y Guaviare (1).

Reporte de viruela símica - Foto: Instituto Nacional de Salud.

Información disponible para Colombia

Si se quiere saber más sobre la enfermedad y los protocolos de atención dispuestos en el país, se puede consultar el material que desde el Ministerio de Salud y Protección Social emitieron. Está el Abecé Viruela Símica, también el lineamiento para el abordaje de los casos de viruela símica y recomendaciones para su prevención: orientado a IPS, EAPB y población en general.

“A mí no me preocupa tanto la viruela símica, me preocupa más el covid”: ministra de Salud sobre la inmunización contra ambas enfermedades

En las más recientes declaraciones sobre las vacunas contra Mpox, la ministra Carolina Corcho, explicó por qué consideraba qué se debía poner más atención a la inmunización contra la Covid 19.

En ese sentido, insistió en que, contrario a lo que afirman desde un sector de la sociedad, sí han actuado debidamente para atender la alerta por la viruela.

“Hay otras medidas preventivas que ya el Ministerio de Salud y Protección Social está implementando en las ciudades donde se concentra esa problemática, es decir, en Bogotá, Medellín y Cali, principalmente. El Ministerio de Salud estableció contacto con Japón y se acordó recibir las donaciones sin cláusula de indemnidad, porque esa fue la dificultad que tuvimos con Dinamarca, que imposibilitó al Estado colombiano llegar a un acuerdo con ese país. Ya está en los acuerdos y estamos en los avances de protocolos científicos”, expresó desde Villavicencio.

Asimismo, mencionó que ya se firmó el contrato para recibir 25 mil biológicos que llegarían por donación y por convenio bilateral desde la nación Japón y que se priorizarán para homosexuales y trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición.

El 2 de diciembre de 2022, el gobierno colombiano y japonés, anunciaron el acuerdo bilateral para la donación de 25 mil biológicos contra Mpox. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

“La vacuna que hay es contra la viruela humana, pero por estudio científico de eficacia y eficiencia, se considera que puede servir para la viruela símica… Su aplicación no es de carácter masivo. La vacuna se dirige a un grupo específico de la población y es, sobre todo, una medida complementaria”, dijo.

Puntualizó además que “los protocolos de aplicación de la vacuna tienen muchos dilemas científicos y éticos que tienen que ser analizados en detalle para que la medicina cumpla con su labor fundamental hipocrática de no hacer daño a las personas y eso tiene sus tiempos. En Brasil, por ejemplo, se compró la vacuna danesa, que fue la que inicialmente nos ofrecieron y no han hecho todavía la primera aplicación porque todavía están en los ajustes de los protocolos”.

Continuando con su discurso, la funcionaria recordó que los contagios de Mpox han disminuido y que más bien hay que centrar la atención en la covid-19.

“Ahora bien, a mí no me preocupa tanto la viruela. A mí me preocupa, es el covid y ahí sí necesito del apoyo de todos ustedes. Seguimos teniendo muertes por covid, la mayoría en adultos de más de 60 años y en personas con esquemas incompletos de vacunación. Tenemos disponibilidad de vacunas en todo el país, de manera gratuita. Se bajó la guardia en Colombia y los ciudadanos no están completando los esquemas”, aseveró.