‘Colombia, Voces por la vida’: el empresario Diomar García habla con SEMANA de la unión de la industria musical para apoyar a afectados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, diferentes sectores se han movilizado para apoyar a las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación de las zonas que sufrieron mayores daños.

La industria musical y del entretenimiento también están aportando y por eso uno de sus actores prepara Colombia, Voces por la vida, un concierto benéfico que reunirá a más de 30 artistas el próximo domingo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá.

El empresario de espectáculos Diomar García explicó en SEMANA TV los detalles de la iniciativa y cómo se logró reunir a artistas, promotores, productores y empresas alrededor de una misma causa.

Según contó, la respuesta de los artistas contactados fue prácticamente inmediata, con disposición no solo para participar en el evento, sino para donar sus presentaciones.

“Todos están puestos y dispuestos a colaborar”, explicó García al referirse a la respuesta que encontró la organización entre los artistas convocados.

Algunos de los artistas que participarán en el evento son: Sebastián Yatra, Miguel Bosé, Silvestre Dangond, Maluma, Andrés Cepeda, Manuel Medrano, Juan Duque, Greeicy, Mike Bahía, Eladio Carrión, Kris R, Luis Alfonso, Nico Hernández, Pedro Capó, Grupo Niche, ChocQuibTown, Draco Rosa, Galy Galiano, Nanpa Básico, Bonka, entre otros.

Artistas participantes en el concierto 'Colombia, Voces por la vida'. Foto: Página web Ticketmaster

La iniciativa surgió a partir de una propuesta liderada por Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa, junto con Vive Claro.

Posteriormente se fueron sumando diferentes empresas de la industria del entretenimiento en Colombia, entre ellas Páramo y compañías de booking. García explicó que, a partir de esa primera convocatoria, comenzaron a contactar a artistas y aliados con los que habitualmente trabajan para construir el cartel del concierto.

Además de reunir una amplia nómina de intérpretes, la organización trabaja en una producción de gran formato, con el propósito de cumplir las necesidades técnicas y de montaje de los diferentes artistas que harán parte de la jornada.

El propósito central del evento será convertir la música y el entretenimiento en una herramienta para recaudar recursos destinados a las familias damnificadas. El 100 % del valor de las donaciones estará dirigido a las personas más afectadas por el terremoto.

La participación del público funcionará a través de donaciones. Los aportes para asistir al concierto parten desde los $ 100.000 y llegan hasta $ 1.000.000, y pueden realizarse mediante Ticketmaster.

“Quienes hagan la donación recibirán su entrada para asistir a la jornada del 23 de agosto”, manifestó el empresario.

Por otra parte, en la plataforma de la Fundación Presentes se podrán hacer donaciones por cifras superiores a ese monto.

La respuesta, según explicó García, ya se refleja en la cantidad de personas que se han sumado a la iniciativa. “En este momento se encuentran agotadas en su totalidad las graderías de Occidental, Oriental y Norte. Aún hay localidades disponibles en el sector Platea”, señaló.

Las presentaciones de cada artista no se prolongarán como en un concierto habitual. “Van a ser presentaciones cortas, pero muy sentidas y llenas de amor, por la cantidad de artistas que tenemos. Si cantaran como siempre nos demoraríamos 2 días en el concierto” manifestó García.