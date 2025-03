Día cívico: Armando Benedetti cuenta en SEMANA cuál es la apuesta del Gobierno. “No es para un tema electoral”

A. B.: ¿Po r qué está la prueba reina de que hubo un bloqueo institucional? Porque tenían que firmar seis ponentes, terminaron firmando ocho, dos de más. Con esa mayoría ya no les interesaba entonces ni discutir, ni debatir, ni votar el proyecto. Ya habían tomado una decisión de forma sospechosa, y digo sospechosa porque es obvio que aquí estuvo la clase dirigente, la Andi, los empresarios y hasta gobernadores, alcaldes y candidatos a la Presidencia cercanos a las regiones de algunas de estas personas. Yo duré 20 años de congresista y nunca, jamás, vi realmente que sucediera lo que sucedió, que firmaran unos ponentes y miembros de la comisión que no eran ponentes para que no hubiera en ningún momento ni discusión ni votación.

A. B.: Le voy a decir que más que tener los votos, yo creería por qué se pueden dar los votos. A mí me costaría muchísimo trabajo entender y ver que unas personas que son elegidas por el voto popular no sean capaces en ningún momento de aceptar que el pueblo se pronuncie, no sobre un tema cualquiera, no sobre un capricho, sino sobre los derechos laborales colectivos que no se reforman desde 1950 y que están completamente desactualizados.