A Susana Muhamad le preguntaron al aire su opinión por la alocución de Petro: “En la eventualidad de que yo fuera presidenta…”

“Entonces, estamos viendo la sintomatología de un sistema que fue elaborado para el negocio y no fue elaborado realmente para el derecho a la salud y que hay que transformar para que, precisamente, funcione porque o si no no hay plata que alcance. A pesar de que hay que invertir más en el gasto social, con esta situación no hay plata que alcance. Entonces, yo resaltaría ese fondo del proceso. Ahora, el presidente hizo otra serie de comentarios, ustedes ya saben el estilo que él tiene sobre poner afuera con total transparencia las discusiones en el consejo de ministros. No me voy a pronunciar sobre eso, pero me parece que el fondo del proceso fue poner el tema del sistema de salud de frente”, dijo la exministra.