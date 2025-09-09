Alejandro Char y Eduardo Verano le proponen a Gustavo Petro una solución para el servicio de la energía en Atlántico

Air-e, la empresa distribuidora de energía que opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que cuenta con más de 1,2 millones de usuarios y está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, sigue en cuidados intensivos.

Ante ese panorama, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señalaron estar dispuestos a asumir la operación del servicio de energía en dicho departamento.

De izquierda a derecha: Yesid Lancheros, director de SEMANA; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por lo tanto, en SEMANA, el alcalde Char reveló que junto al gobernador Verano le presentaron una propuesta al presidente Gustavo Petro para asumir la operación del servicio de energía en el Atlántico, pero que aún no han recibido respuesta alguna del jefe de Estado.

“Hace menos de dos meses mandamos una carta, el gobernador y mi persona, al presidente Gustavo Petro; que nos entregara Air-e a nosotros. O sea, que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, tenemos la experiencia, el entusiasmo, y nos duele lo que está pasando con la gente. La gente, además, no puede pagar el servicio. Primero, porque es de muy mala calidad y segundo, porque es costosísimo”, dijo Char en SEMANA.

El alcalde Char aprovechó para recodar que la Alcaldía de Barranquilla se encuentra operando los servicios de acueducto (Triple A) y alumbrado público (Kyena), con muy buena operatividad.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en Foros Semana. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En tal sentido, recalcó: “Estamos en disposición de que el Gobierno nos la entregue, y si tenemos que comprarla, tenemos los recursos para comprarla, pero nosotros queremos ser los proveedores del servicio eléctrico del departamento de Atlántico. Estamos esperando una respuesta”.