Alejandro Char y Eduardo Verano le proponen a Gustavo Petro una solución para el servicio de la energía en Atlántico
La petición se la hicieron al jefe de Estado en medio del evento de Foros Semana, en Barranquilla.
Air-e, la empresa distribuidora de energía que opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que cuenta con más de 1,2 millones de usuarios y está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, sigue en cuidados intensivos.
Ante ese panorama, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señalaron estar dispuestos a asumir la operación del servicio de energía en dicho departamento.
Por lo tanto, en SEMANA, el alcalde Char reveló que junto al gobernador Verano le presentaron una propuesta al presidente Gustavo Petro para asumir la operación del servicio de energía en el Atlántico, pero que aún no han recibido respuesta alguna del jefe de Estado.
“Hace menos de dos meses mandamos una carta, el gobernador y mi persona, al presidente Gustavo Petro; que nos entregara Air-e a nosotros. O sea, que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, tenemos la experiencia, el entusiasmo, y nos duele lo que está pasando con la gente. La gente, además, no puede pagar el servicio. Primero, porque es de muy mala calidad y segundo, porque es costosísimo”, dijo Char en SEMANA.
El alcalde Char aprovechó para recodar que la Alcaldía de Barranquilla se encuentra operando los servicios de acueducto (Triple A) y alumbrado público (Kyena), con muy buena operatividad.
En tal sentido, recalcó: “Estamos en disposición de que el Gobierno nos la entregue, y si tenemos que comprarla, tenemos los recursos para comprarla, pero nosotros queremos ser los proveedores del servicio eléctrico del departamento de Atlántico. Estamos esperando una respuesta”.
De tal modo, Char destacó que solo es voluntad del Gobierno nacional. “A nosotros nos duele muchísimo y creemos que podemos quitarle un problema al Gobierno nacional, si nos la entrega a nosotros. Ya tenemos la experticia; operamos aseo, operamos alcantarillado, agua potable, en todo el departamento de Atlántico”, aseveró el alcalde de Barranquilla.