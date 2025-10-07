Suscribirse

El Debate

Alejandro Gaviria se desahogó en vivo sobre el presidente Petro: “Se dedicó a inflamar la opinión pública”

El exministro habló de frente en El Debate de SEMANA.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Debate
7 de octubre de 2025, 5:51 p. m.
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA y Presidencia de la República.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación y Salud, habló sin tapujos en El Debate de SEMANA sobre varios temas, entre estos, del presidente Gustavo Petro.

Para empezar, Gaviria dijo que el gobierno del presidente Petro “ya se acabó”.

Contexto: Alejandro Gaviria vaticina quién será el candidato de Petro en las elecciones del 2026 y lanza advertencia: “Me parece terrible”
Habla Alejandro Gaviria sobre LAS ELECCIONES del 2026 y el Gobierno Petro | El Debate

“Creo que la última conversación que habíamos tenido fue en parte sobre el libro que yo escribí, La explosión controlada. Ahí hay un capítulo que básicamente dice lo siguiente, que hoy se está cumpliendo, quizá con mucha más fuerza de lo que yo dije allí, y es: el presidente Petro nunca entendió. Toda persona, todo líder político exitoso, recibe su merecido castigo en gobernar, y gobernar necesita asumir una posición trágica”, dijo Gaviria en El Debate.

En tal sentido, afirmó que un cargo como presidente de la República requiere a alguien que se obsesione con “la tarea”, algo que, desde su punto de vista, el presidente Petro no logró.

&quot;El Gobierno de Petro SE ACABÓ. Eligió ser influencer&quot;: Alejandro Gaviria | El Debate

“Petro siguió otro camino y es ser un influencer. Básicamente, dedicarse a inflamar la opinión pública. El día de ayer hizo 26 trinos, algunos de ellos de miles de caracteres. Eso le quitó toda la energía, eso es lo único que está haciendo”, resaltó Gaviria.

Por lo tanto, el exministro fue enfático al decir en El Debate que el presidente Petro no está gobernando y recordó que, en otra entrevista, él había dicho: “Después de que se rompa ese gabinete, el presidente Petro empieza a tuitear como loco y no se hace nada”.

El Debate entrevista de Yesid Lancheros, director de Semana a Alejandro Gaviria
Entrevista de Yesid Lancheros, director de SEMANA, a Alejandro Gaviria, en El Debate. | Foto: Samantha Chavez

Gaviria también manifestó que el Gobierno Petro se ha convertido en una “especie de vaivén” entre opiniones que van y vienen; “Lo que se dice hoy, mañana se olvida, y así sucesivamente”.

“Hay una especie de analogía que yo quisiera hacer. En Colombia, está sucediendo lo que está pasando desde hace mucho tiempo en Perú, y es que la economía va por un lado y la política por otro; o sea, la economía no va mal, porque el Banco de la República ha mantenido cierta estabilidad. Tenemos un solo problema político, que es el que quisiera hablar, que es el tema fiscal, que no solo es culpa de Petro”, aseveró Gaviria en El Debate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro destapa su molestia por el hundimiento de la consulta del Pacto Histórico: “Es un sabotaje a la democracia”

2. Sergio Fajardo presentó a su equipo programático de salud y anunció cuál será su primera decisión de gobierno si se queda con la Presidencia

3. Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

4. FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

5. Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alejandro GaviriaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.