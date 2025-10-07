Alejandro Gaviria se desahogó en vivo sobre el presidente Petro: “Se dedicó a inflamar la opinión pública”

Alejandro Gaviria, exministro de Educación y Salud, habló sin tapujos en El Debate de SEMANA sobre varios temas, entre estos, del presidente Gustavo Petro.

Para empezar, Gaviria dijo que el gobierno del presidente Petro “ya se acabó”.

“Creo que la última conversación que habíamos tenido fue en parte sobre el libro que yo escribí, La explosión controlada. Ahí hay un capítulo que básicamente dice lo siguiente, que hoy se está cumpliendo, quizá con mucha más fuerza de lo que yo dije allí, y es: el presidente Petro nunca entendió. Toda persona, todo líder político exitoso, recibe su merecido castigo en gobernar, y gobernar necesita asumir una posición trágica”, dijo Gaviria en El Debate.

En tal sentido, afirmó que un cargo como presidente de la República requiere a alguien que se obsesione con “la tarea”, algo que, desde su punto de vista, el presidente Petro no logró.

“Petro siguió otro camino y es ser un influencer. Básicamente, dedicarse a inflamar la opinión pública. El día de ayer hizo 26 trinos, algunos de ellos de miles de caracteres. Eso le quitó toda la energía, eso es lo único que está haciendo”, resaltó Gaviria.

Por lo tanto, el exministro fue enfático al decir en El Debate que el presidente Petro no está gobernando y recordó que, en otra entrevista, él había dicho: “Después de que se rompa ese gabinete, el presidente Petro empieza a tuitear como loco y no se hace nada”.

Entrevista de Yesid Lancheros, director de SEMANA, a Alejandro Gaviria, en El Debate. | Foto: Samantha Chavez

Gaviria también manifestó que el Gobierno Petro se ha convertido en una “especie de vaivén” entre opiniones que van y vienen; “Lo que se dice hoy, mañana se olvida, y así sucesivamente”.