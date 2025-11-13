Armando Benedetti reveló en vivo a quién le pertenece la supuesta mansión que le allanaron: “Ningún testaferro”

Una gran polémica se desató en los últimos días después de que fuera allanado un predio del ministro del Interior, Amando Benedetti. El operativo se llevó a cabo por cuenta de una orden que impartió la magistrada Cristina Lombana.

La controversia fue aumentando después de que el exsenador se refiriera en duros términos en contra de la magistrada, lo que le puede traer graves problemas a futuro.

Benedetti habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y dijo, en vivo, a quién pertenece esta casa que, de hecho, en su momento se dijo que era una supuesta mansión, aunque esto ha sido negado por el jefe de la cartera del Interior.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“A mí me da risa que todo lo que dicen es mentira. Y si es verdad, me pregunto por qué no han ido a denunciar o a mostrar los papeles. Cada semana salen a decir que es de Pedro, de Juan, de Mario, del banco, y ni siquiera les da rubor decir que están completamente equivocados”, señaló.

En ese sentido, el ministro explicó que él realizó una permuta a principios de septiembre y se le dio la oportunidad de estar allí por “algunos meses”, mientras que todo el proceso avanzaba. Por todo ello, indicó que este inmueble no aparece en su declaración de renta.

“Ayer se dijo que es del Banco Colpatria, o sea que no es mía. Si aparece en un papel que es del banco, ningún banco va a ser el testaferro de uno, ¿verdad? Es mentira entonces todo lo que dijeron durante 15 días sobre de quién era la propiedad”, manifestó.

Por todo ello, Benedetti remarcó que, desde su perspectiva, lo que está haciendo la magistrada Lombana es un “abuso de autoridad” y hasta sostuvo que está tomando este tipo de decisiones porque él está del lado del presidente Gustavo Petro.

Ante todo lo que está sucediendo, afirmó que interpondrá varias demandas en contra de Lombana por las actuaciones que ha tenido en contra suya y de su familia. “Ella ha abusado de su poder y se ha extralimitado en su poder”, expresó.

“Yo no he tenido acceso a la justicia, dicen que yo soy poderoso e importante, pero a la hora de yo intentar demandar alguien, nunca lo puedo hacer. (…) Entonces ella ha hecho lo que le da la gana”, añadió.

Incluso, afirmó que la magistrada “intimida” a las personas con las que él tiene alguna relación y esto, según mencionó, lo ha afectado. “Ella lo hace de forma ilegal porque está recusada para actuar sobre el tema de los bienes”, dijo.