Así como Francia Márquez se le rebeló a Petro, un exaliado de ella se cansó y habló duro: “Cada uno responderá en su momento”

Paulino Riascos Riascos, senador y presidente del partido político Alianza Democrática Amplia (ADA), habló con El Debate, de SEMANA.

El líder afrocolombiano, nacido el 25 de enero de 1979 en López de Micay (Cauca), se refirió en esta entrevista a la recientes declaraciones de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en las cuales se desmarcó por completo de su propio gobierno, el del presidente Gustavo Petro.

Riascos, en la entrevista, aseguró que “me fui del Pacto Histórico. Aquí no hubo cambio, Petro no nos cumplió”. En general, así se desató tras desmarcarse de Francia Márquez y, en general, del gobierno al que él apoyó.

Vea la entrevista completa con el senador Paulino Riascos Riascos:

SEMANA: Senador Paulino Riascos, bienvenido a El Debate, de SEMANA.

Paulino Riascos Riascos: Bueno, yo soy una persona que he tratado de leer el legado de muchos hombres y mujeres que lucharon para que nosotros, sus descendientes, hoy estemos aquí con dificultades, pero creciendo y asumiendo posiciones en este Gobierno y en este país que hemos ayudado a construir.

Decía mi abuela Celina que para razones, el tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna vez que yo manifesté en una invitación en este mismo medio de comunicación que Francia era una mujer que caminaba amarrada en el Gobierno y ustedes vieron ella cómo se expresó y no fue capaz de dar la cara y decir la verdad.

Me extraña hoy la distancia que ha ido tomando después de tres años de haber estado ahí, pero también tengo que decir que es una hermana, que su forma humilde fue cambiando en esos tres años, pero no me alegra lo que está pasando.

SEMANA: ¿Cómo así, señor Paulino Riascos, usted está advirtiendo que Francia Márquez cambió su estilo de vida durante el Gobierno?

Paulino Riascos Riascos: Bueno, yo no hablo del estilo de vida porque no voy a ir a la Fiscalía y no tengo esas pruebas. Por ejemplo, yo estoy aquí en el Congreso y lo digo hoy. Un día, cuando yo recibí la noticia que había llegado a ocupar una curul del Congreso de la República, lo digo y pongo a Dios como testigo, lo primero que hice fue arrodillarme en mi cama y pedirle a Dios que fuera lo que fuera que llegara mi vida, nunca me quitara la humildad.

Yo me refiero al tipo de persona que caminaba como líder social y al tipo de persona que fue cambiando. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo negro: en su forma de ser y llegarle a la gente.

SEMANA: Lo de la humildad, cuando arrancó este este Gobierno, usted recuerda, tal vez lo hablamos en algún momento, por ejemplo, el episodio del helicóptero y ella en una entrevista que le da a SEMANA dice que “de malas” y eso la marcó desde el inicio del Gobierno hasta ahora. ¿Por qué Francia Márquez, según usted, perdió esa humildad y dejó de ser la persona que usted conocía y que estaba en medio de la lucha por los pobres de este país?

Paulino Riascos Riascos: Mire, la frase “de malas” puede ser un momento de emoción en el marco de la entrevista y, bueno, dio papaya.

Pero, por ejemplo, yo tengo que decirle, mi hermana habla de que fundó el Ministerio de la Igualdad y ustedes que son periodistas muy profundos, saben el papel que jugó Paulino Riascos, este humilde servidor, en la consolidación de ese ministerio. Por la simpatía, y dicen mis compañeros que soy una persona tolerante, humilde, y eso me hace tener una simpatía para que en momentos cruciales pueda tener una favorabilidad de apoyo en el Congreso de la República.

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó entre Francia Márquez y Gustavo Petro?, ¿por qué ese distanciamiento?

Paulino Riascos Riascos: Mi padre me dijo un día que así uno se fuera, se separara con la esposa, con la novia, con el amigo, había cosas que no se pueden decir. Pero vuelvo y repito, se siente necesidad del pasado cuando el presente hace daño. Y para contextualizar esta entrevista, yo no puedo guardarme nada para que lo podamos entender.

Para responder a su pregunta. Cuando comenzamos a armar el proyecto político, Francia fue una persona fundamental en el proyecto. Humildemente, con el partido ADA teníamos un millón de votos en la urna, que eso es lo que cuenta, pero a la hora de armar la lista no existió cupo para comunidades negras en la lista de Senado y eso tengo que decirlo y en las cámaras.

Llegó al Senado y aclarándole a la opinión pública, mucha gente de izquierda me juzga, me señala como un aliado del proyecto, llegué al reglón 19 teniendo partido político. Imagínese lo que significa. Y ni teniendo partido entre a los 10.

Eso afectó mucho la relación de Francia y Gustavo Petro porque no tuvimos un reglón, siendo la candidata presidencial no pudo poner un senador.

SEMANA: ¿Y por qué se fueron como aislando tanto?

Paulino Riascos Riascos: yo que conozca, la figura de vicepresidente —ustedes me pueden corregir— activas, de Angelino Garzón para acá, que yo recuerde. antes era una figura muy pasiva por su función que tiene, únicamente reemplazar al presidente en una falta absoluta.

A partir de esta figura que se utiliza en este marco de este Gobierno de potencia mundial de la vida, donde llega a ser vicepresidenta y ministra, pues desde luego que se toma un protagonismo más activo.

Yo creí que Francia era de izquierda, ayer la escuché diciendo que ella, a pesar de ser progresista, no sé eso qué significa entre la izquierda y el progresismo. Yo soy un hombre alternativo y llegué como un aliado al proyecto político convencido de un cambio, como siempre lo he dicho. Yo no sé esa figura allí cómo se maneja entre progresista e izquierda, no sé cuál ella dice que no es; no es de izquierda sino un progresista.

Yo miro que mi hermana aguantó y lo digo con toda humildad, puede ser que se me venga el mundo de Francia mañana arriba de sus simpatizantes.

Mi hermana estuvo tres años entre vicepresidenta y la creación de su ministerio, el protagonismo y muchas instituciones, porque cuando yo fui al Gobierno como parte del proyecto político a buscar participación política de partido, nada para Paulino, sino para el Partido ADA, me mandaban para donde Francia, que todo el Pacífico lo dirigía Francia en materia de política pública. Y no la voy a acusar de nada nada porque nada sé.

Pero cuando se le acaba el manejo, el protagonismo, ya falta un año, ahora se viene a hacer la víctima. Yo creo que tiene que responder también con su cara en alto por lo que manejó en sus momento.

SEMANA: ¿En qué se equivocó Francia Márquez?

Paulino Riascos Riascos: Yo considero que en haber hablado a tiempo y haberse desmarcado a tiempo. Dijo mi abuela Celina: el que por sus culpas es triste que pase sus penas cantando. Yo creo que hoy no es el tiempo. Debió hablar más a tiempo si es verdad todo lo que se dice.

SEMANA: ¿Y por qué no lo hizo?

Paulino Riascos Riascos: No lo sé. Toca preguntarle a ella, no sé.

De pronto decidió aguantar lo que más pudo en medio de las dificultades, pero sé que también tuvo incidencia en la política pública. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Yo sí tengo un dolor en el alma con Francia. Mire, yo hice una una propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo para el Pacífico, para el Cauca y el Pacífico, que yo conozco, que es el Caucano, más que todo.

El Cañón del Micay, mi pueblo, los hombres, una vía que dicen que la está sacando el narcotráfico y todo eso, pero ahí está la vía y a nosotros no nos pueden condenar para decir que es una vía que no se puede hacer porque por allá pasan el ilícito.

Con la ayuda del Congreso de la República, introduje una universidad para la Costa Pacífica con sede en Guapi. Está en el Plan de Desarrollo. Yo pregunto, ¿por qué, Francia? Hizo efectiva una universidad —que no tengo nada en contra del norte del Cauca porque son mis hermanos—. Si Francia hace la universidad en Santander de Quilichao o en Jamundí es una universidad viable, pero allá le será muy duro en Suárez, por el hecho de ya ser de Suárez, eso se llama poder político. Yo me habría podido llevar la que planteé para Guapi y para López de Micay por poder político.

La universidad le va a tocar sostenerla muy fuerte allá en Suárez por la población. No estoy diciendo que no se merezca Suárez la universidad. Pregunto yo, ¿por qué no hizo lo mismo con la costa pacífica caucana con el poder que tenía para conseguir recursos?

SEMANA: Senador Paulino, ¿Francia Márquez le cumplió a la gente sí o no?

Paulino Riascos Riascos: Yo considero que no pudo. Por sus conflictos, por todo, no pudo cumplir, no lo dejo en la ambigüedad en el sentido de que ella justifique por qué no pudo, pero no pudo.

SEMANA: ¿Cómo terminó el Gobierno otorgando esa participación política en el Congreso? Usted ha dicho que en casos como el suyo no hubo esa participación política

Paulino Riascos Riascos: Siempre que hablo, hablo de la participación política para el partido ADA porque quisieron señalarme de que mi problema era porque no me habían dado nada. Pedí a Dios que, por favor, lo que yo pudiera hacer aquí fuera en beneficio de mi Pacífico olvidado, de mi comunidad negra olvidada.

Yo me estoy preparando, con el favor de Dios muy pronto me gradúo como abogado y la esperanza que tengo es mantener a mis hijos y seguir siendo congresista con mi salario o en la función pública.

Entonces, yo aquí no vine por nada personal, pero creo que no es un delito porque yo escucho aquí que el partido x tiene una cosa, que el partido x otra. Entonces lo que yo siempre he reclamado ha sido la participación política para el partido, liderar una política pública concerniente a mis comunidades negras, concerniente al campo, concerniente a mi Pacífico. Eso.

Le he dicho al presi, le he dicho al Gobierno, nosotros prometimos un cambio, a mí me duele mucho las cosas que escucho en materia de corrupción y le he pedido a Dios, con fe, que me aparte de todo ello, porque yo no quiero parar a la cárcel, yo quiero hacer cosas por mi Pacífico, yo no vine aquí por nada mío.

Y los que tienen la boca llena que mejor se callen, porque incluso tienen la boca llena y salen a acusar y a lavarse la cara con los pendejos acusándonos de que somos los corruptos, que no nos dan nada que porque no apoyamos. Yo, por ejemplo, acabo de votar la consulta popular y en redes gente de izquierda señalándome de que no apoyé.

SEMANA: ¿Qué pasó con el cambio?

Paulino Riascos Riascos: Mi postura espero sea la misma hasta el final de este Gobierno, decir la verdad y el día que tenga que darle un crédito por algo se lo daré. Aquí no hubo cambio y Colombia ha estado dolida por eso. Si usted me pregunta a mí por qué me fui del Pacto, yo me fui porque soy un hombre que cuando salía de aquí estaba en capacidad de irme al Micay a sembrar mi papa, mi plátano con mis hermanos, hacer un algo para darle esperanzas de futuro a los jóvenes de mi pueblo y enseñarles a trabajar. Hoy no hay garantías para ir a mi pueblo. Yo me fui del Pacto por el dolor del orden público que Colombia hoy está viviendo.

Por eso tomé la decisión de irme porque vi cómo se estaba deteriorando el país en materia de orden público. Ya no tenemos carretera, no tenemos barrios para estar tranquilos. En Buenaventura las madres que son docentes, funcionarias públicas buscando un apartamento en Cali, en otra ciudad donde la violencia más bajita para tener sus hijos. Y los que no, nos toca aguantarnos en el terreno viendo morir a nuestros hijos, nuestros hermanos.

SEMANA: ¿Qué pasó con Petro, señor Paulino Riascos?

Paulino Riascos Riascos: Aquí no hubo cambio, el presidente no nos cumplió y sobre todo, por ejemplo, mi Pacífico no tiene una piedra de Gustavo Petro.

Y estoy dispuesto a seguirlo apoyando en sus reformas para ver qué alcanza a hacer por el país, pero el presidente Gustavo Petro se quedó corto, no pudo cumplir.

Al presidente le hago el llamado desde aquí: que nos resuelva ese problema y comience a construir la universidad de la Costa Pacífica en el terreno que tenemos nosotros.

SEMANA: ¿Cómo se está rodeando el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti?

Paulino Riascos Riascos: Mire, la amistad con Benedetti y Paulino es muy corta para que de pronto no vayan a pensar que es que me tiene bien opinando en favor de él. Yo conocí a Benedetti en el marco de la campaña y me trató muy bien las veces que pude compartir con él. A partir de ahí, comenzamos a tratar como persona. Pero yo le tengo que decir hoy, digan lo que digan de Benedetti, él tendrá que responder en los estados judiciales, sus investigaciones.

Pero si Benedetti no estuviera al lado del presidente Gustavo Petro, yo no sé qué sería este Gobierno. Yo no sé qué sería. En este momento no sé qué sería este Gobierno. Ahí hay tres personas, tres personas que que le guardan el núcleo a Gustavo Petro en este momento. Independiente a todo.

Laura Sarabia, con sus dificultades; Armando Benedetti; esta niña Angie Rodríguez, que llegó al Dapre, no sé si está encargada o tal, y pongo un cuarto, en medio de la crisis de la salud que no sé cómo la vamos a resolver: el señor ministro de Salud dio un cambio, hay unas dificultades grandísimas en la salud por las cuales yo protesto también, pero creería yo que estas cuatro personas, en esencia, salvan este Gobierno medianamente.

SEMANA: ¿A usted le gusta la labor de Armando Benedetti?

Paulino Riascos Riascos: Sí, total,es un tipo con experiencia. Ahora, no respondo por los comentarios porque yo no soy Dios, yo no soy juez, yo no lo estoy investigando. Es un experto en política y está trabajando bien.

Se lo digo, yo no sé si en este momento Gustavo Petro no tuviera a Benedetti. Si Benedetti no aparece, yo no sé qué pasaría con este Gobierno.

SEMANA: Le voy a poner otro nombre, hablemos ahora de Laura Sarabia

Paulino Riascos Riascos: Esta muchacha, cuando yo tenía la posibilidad de ir a la Presidencia, muchas veces tuve la posibilidad de sentarme al lado de ella. En estos días el teléfono se me formateó. Guardaba el mensaje que le puse el primer día que conocí a esta joven. Tremendas capacidades. Le tocaba en este cargo que tenía confrontar con todos los ministros, con jefes de otros de otras instituciones y yo decía: “Esta niña, ¿cómo hace?” O sea, admirable.

Lamento pues todo lo que está pasando con ella. Hace rato no tengo la posibilidad ni de saludarla. Lamento lo que está viviendo la muchacha hoy, pero también ha hecho sus aportes a este Gobierno y ha sido fundamental para Gustavo Petro. Vuelvo y digo, cada quien de ellos responderá en su momento por lo que están diciendo de ellos.

SEMANA: Y del propio Gobierno han salido críticas, por ejemplo, el excanciller Álvaro Leiva. ¿Cómo ve las duras críticas que le está haciendo al presidente Gustavo Petro?

Paulino Riascos Riascos: Yo considero que debió decirle al presidente Petro al oído. Hay otras cosas que pudo haberlas dicho en público, pero hay unas que debió decir al oído. Eso es lo que mi padre me enseñó.

Pero como entraron en dificultades, las dijo en público y la verdad, si usted me pregunta, no debieron decírselas en público porque no construye nada.

Por ejemplo, un tema de adición a un alucinógeno ya es un problema de salud y entonces pues hay que buscarle ayuda porque no hago nada saliendo a a criticarlo.

SEMANA: Ahora bien, senador: ¿usted cree que el Pacto histórico, el petrismo, va a poder ganar las elecciones presidenciales de 2026?

Paulino Riascos Riascos: Yo he sido claro con el Pacto, yo les voy a dar el voto en lo que considere pertinente, pero no existe ninguna posibilidad que yo comience haciendo política mañana con el Pacto para buscar un nuevo periodo de Gobierno, ya sea en cabeza de una reelección o en otra persona, no. Mi proyecto político está muy apartado de eso.

Le voy a decir con toda franqueza. No existe ninguna posibilidad hoy de que el Pacto Histórico nos gobierne en Colombia. Mira, yo hablo con mucha gente a diario y, la verdad, Colombia está dolida.

Colombia lo que quiere es que este resto de periodo termine rápido para seguir apostando a un cambio. Colombia sigue necesitando el cambio y ya no es con el Pacto.

SEMANA: ¿Está arrepentido de haber votado por Gustavo Petro?

Paulino Riascos Riascos: Total. ¿Y sabe cuál es el valor más inmenso que me da decir la verdad? Gente campesina.

Así como dijo Francia un día, que su familia había dicho que estaba mejor antes, así me lo han dicho a mí. Nosotros creíamos en esto.

Pero la gente me susurra diciéndome: “Queremos que esto termine rápido”. Sigo poniéndole el voto cuando puedo a alguna política pública que considero que pudiera servir, pero yo quiero que esto termine rápido.

SEMANA: ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con Petro?

Paulino Riascos Riascos: Yo estuve mucho tiempo, como era vocero del partido, yendo a Casa de Nariño. Cuando estábamos bien en relaciones pedí cinco minutos al presidente y nunca me lo dio. A mí me dolió mucho porque yo tenía muchas cosas que sugerirle a él.

Yo hoy solo le diría al presidente Gustavo Petro que le faltó más escuchar a muchas personas, a muchos compañeros congresistas del Pacto. Yo le digo al presidente Gustavo Petro, que hubo mucha gente que jugó con el proyecto. E incluso hay cosas que él de pronto ni se entera.

Yo creí que íbamos a cambiar el país. Y lo digo aquí, no lo he dicho en ninguna parte. Nosotros veníamos a gobernar a Colombia mínimo por 20 años. El proyecto para cambiar a Colombia era mínimo por 20 años, no pudimos.

A la gente que tiene alrededor, cuando le pidan que necesitan hablar con usted, escúchelos. Solo le hago la sugerencia, escuche a su gente.

SEMANA: Francia Márquez está diciendo que este Gobierno, del que ella hace parte, practica el racismo y el patriarcado. ¿Qué dice usted?

Paulino Riascos Riascos: Yo también sentí el racismo. En el marco de lo que yo viví hoy yo trato a María José porque yo no sé guardarle rencor a nadie, a Gloria Flórez, Isabel Zuleta, que fueron las tres personas más radicales, tiranas conmigo. No les guardo rencor, pero me trataron con racismo.

Él (Petro) alguna vez le dijo a nuestro magistrado Chaverra que no entendía por qué un negro podría ser conservador. Yo le digo a mi pueblo negro hoy, nosotros no tenemos nada que hacer con la izquierda política de este país. Nada tenemos que hacer juntos, los negros no tenemos nada que hacer ahí, no nos quieren.

Y yo tengo que decirle a mi hermana con todo respeto, ella tiene una responsabilidad con su pueblo, no pudo hacer muchas cosas con lo que manejó en su momento, con el poder que tenía en medio de todas las dificultades. Manejaba una institución tan simple como la Dirección de Comunidades Negras.

Los dos directores de comunidades negras fueron los peores momentos que tuvimos, puestos por ella, y es la dirección que regula nuestra política pública. Y fueron los dos peores directores. Enterró el desarrollo, la función de los consejos comunitarios, las organizaciones, los enterró por ese momento y ella sabe cómo lo hizo.