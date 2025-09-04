“Cuento rechimbo, Petro clavó a los ciudadanos”: le dicen al presidente por afirmar que los pobres “casi no usan gasolina”

En medio de la alocución presidencial del pasado martes, 2 de septiembre, el mandatario Gustavo Petro hizo unas declaraciones que no pasaron por alto.

Mientras abordaba diferentes temas, el presidente Petro hizo énfasis en la reforma tributaria y el impuesto a la gasolina y dijo: “Hicimos impuestos a los vehículos de alto cilindraje, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa la gasolina, el que más usa la gasolina es el de las cuatro puertas”.

Inmediatamente, las críticas contra el mandatario no se hicieron esperar, tras asegurar que los pobres no usan gasolina.

A propósito, este jueves 4 de septiembre, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se fue de frente contra el presidente Petro por lo dicho el martes.

La congresista dijo en El Debate de SEMANA que es un “cuento rechimbo” lo que dijo Petro.

“Hombre, los pobres, claro que usan gasolina. La usan desde que cogen el bus, hasta cuando hacen mercado. Y no solamente eso, cuando van a comprar ropa. Cuando salen a cualquier parte. Este Gobierno no le puede decir mentiras a los colombianos”, dijo Valencia en El Debate.

La senadora y precandidata aprovechó para pedirle al presidente Petro que le baje a la burocracia.

“Le doy ese consejo, así, gratis. No me lo tiene que pagar. Uno llega y saca, por ejemplo, a esos influencer que tiene. Sáquelos. Ese Ministerio de la Igualdad que yo ya se lo tumbé, quítelo. Y se ahorra ahí dos billones de pesos. ¿Y quiere más? Quite los 10 mil cargos que le metió a la Dian. Quite los otros 10 mil cargos que le ha creado al Estado público. Recorte el millón ochocientos mil órdenes por prestación de servicios, contratos a dedo que su Gobierno ha entregado y verá que la plata nos empieza a alcanzar", agregó.

Valencia también habló sobre la nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro ante el Congreso de la República. Dijo que es “espantosa”.