Elecciones presidenciales en Colombia 2026 | “Nos unimos o nos hundimos”, advierten para evitar continuidad del petrismo

“¿Sabe una cosa bonita? Yo siempre tuve claro que yo iba a gobernar cuatro años y que iba a dar lo mejor de mí por mi país. Nos tocó enfrentar momentos difíciles, pero logramos que el país saliera adelante. Nunca he tenido apego por el poder, tengo lindos recuerdos, pero no tengo en este momento ninguna añoranza del poder presidencial”, aseguró, al indicar que si bien es cierto propone alianzas políticas, no tiene nostalgia de poder. “Hoy estoy dedicado a la Fundación Innovación para el Desarrollo, al Centro Iván Duque en el Woodrow Wilson Center, en mi actividad académica y, por supuesto, pensando en Colombia en fomentar nuevos liderazgos y que podamos tener una gran convergencia para el 2026″, anadió.

En cuanto a la denominada consulta popular del presidente Gustavo Petro, con la que podrá pulsos políticos con miras a 2026, el expresidente Iván Duque la calificó de “trampa” e instó a no votar en ella para que no llegue al umbral. “Yo espero que el Senado rechace de plano esa propuesta, porque está hecha con la intención de brincarse al Congreso. Y digo brincarse al Congreso porque al Gobierno no le gustan ninguna de las enmiendas y modificaciones que el Congreso le ha hecho a esos proyectos de ley: la reforma la salud, ya hablamos, un desastre total, porque es la nacionalización del sistema. Pero en el caso de la reforma laboral es una reforma hecha única y exclusivamente para satisfacer a la élite sindical, que no está generando nuevos empleos, que no está incentivando el empleo joven, que no está adaptando el sistema laboral a las necesidades del siglo XXI y a las que tenemos hoy y que está convirtiendo el sistema laboral de nuestro país prácticamente en un sistema de privilegiar a los que ya están adentro y de excluir al resto de la sociedad, lo cual es un dañino, perjudicial y afecta estructuralmente la sostenibilidad del sistema de salud y el sistema de pensiones en Colombia”.