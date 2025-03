En crisis de medicamentos en Colombia “llegamos al día que no queríamos llegar”

Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, dijo que los pacientes están atravesando días complejos que se preveía iban a llegar en el sistema de salud en Colombia, con el supuesto acaparamiento de medicamentos : “Sí, llegamos al día que no queríamos llegar. Llegamos a esos días oscuros, no solo de filas”.

“Esto no se trata de filas, se trata de vidas. Pareciera que lo que nos preocupa son las filas y no, lo que nos preocupa son las vidas. Nos preocupan tratamientos oncológicos, nos preocupan los medicamentos de primera necesidad, nos preocupan los tratamientos de enfermedades de alta complejidad. Eso es lo que nos debería preocupar. Y en realidad, llegamos al día que no queríamos llegar, en donde la cadena se rompió: un servicio detenido por parte de algunos prestadores, unos gestores que ya no tienen capacidad, una industria que tiene una cartera vencida, tal vez la más alta en este tramo de la historia de Colombia”, recalcó Gaitán en El Debate.