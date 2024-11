Germán Vargas Lleras se estrenará como abuelo, con Agustín: “Seré cariñoso, consentidor, dedicado”. Reveló conmovedora historia de su hija Clemencia

“Me llena de felicidad esto que está pasando porque yo tuve que trasladar a mi familia en el año 1995 al exterior por circunstancias de orden público tremendas. Yo creo que no hay familia en Colombia que no haya pagado un altísimo costo de las circunstancias que hemos vivido por el orden público”.

“Me obligaron a que mi familia se fuera al exterior, de manera que toda la vida me he lamentado enormemente que Clemencia no tuviera hermanos, situación que ella misma me reclama. De manera que la llegada de Agustín nos ha regresado la ilusión y la alegría”, dijo el exvicpresidente.