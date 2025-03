¿Hay posibilidades de que se roben las elecciones en Colombia? Atención a la respuesta del registrador Hernán Penagos

SEMANA : Registrador, aunque la pregunta ha sido reiterada, ¿con este lanzamiento que se hizo, con ese respaldo institucional, continúa el fantasma de que no podría haber elecciones o ya queda anticipado todo ese asunto y, por el contrario, esto demuestra que se harán las elecciones sin problema?

H. P.: Sin duda, lo que se demostró el día de ayer con la presentación del calendario electoral es precisamente eso, que no puede quedar ninguna duda en la sociedad colombiana de que el año entrante hay elecciones y se elegirá, insisto, un nuevo Congreso y un nuevo presidente de Colombia.

Colombia es uno de los países donde menos se participa en toda Latinoamérica, casi la mitad de los colombianos no votan para elegir Congreso de la República y cerca del 45 % de los ciudadanos tampoco lo hacen para elegir presidente. La participación es determinante y aquí los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho.

H. P.: Bueno, lo primero es que no puede existir ninguna duda respecto de que se van a llevar a cabo elecciones en Colombia porque así va a ser. En segundo lugar, hay que decir que en un país como Colombia, donde prima la democracia y el Estado de hecho, pues la Constitución colombiana hay que respetarla.

Y en ese sentido, mientras no haya cambios constitucionales, que ya no los hay, porque hay que decirlo claramente, no hay ni siquiera tiempo para convocar asambleas constituyentes o cualquier otro mecanismo modificatorio del proceso electoral, pues tenemos que decir que claro que se van a llevar a cabo esas elecciones. Así lo señala la Constitución política. El Estado de derecho colombiano es fuerte. Las instituciones colombianas son fuertes e independientes.