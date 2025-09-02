Suscribirse

Mauricio Lizcano ‘vaticina’ lo que pasará con Colombia si no se le arrebata el país a la derecha o la izquierda: “Evitar ese secuestro”

El exministro habló de lo que será la carrera en el 2026 y la importancia de que exista una unión.

Redacción Debate
2 de septiembre de 2025, 6:14 p. m.
Mauricio Lizcano pre candidato presidencial.
Esto fue lo que dijo el precandidato. | Foto: Bernardo Peña/El País

Mauricio Lizcano es otro de los precandidatos presidenciales que hay de cara a lo que serán las elecciones del 2026. El también exministro habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

Mauricio Lizcano y sus propuestas para ser Presidente de Colombia EN 2026 | El Debate

Entre otras cosas, centró su atención en los extremos que son liderados, según él, por el presidente Gustavo Petro (izquierda) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (derecha). Lizcano sostuvo que es necesario “arrebatarle” el país a estos, para que pueda llegar alguien de centro que una a toda la nación.

“Hay que arrebatarle la agenda a los extremos. Hoy como va este país y por lo que estamos viendo, solo nos van a dejar dos opciones: el uribismo o el petrismo. Y más grave aún, será lo que digan ellos”, señaló.

Lanzamiento Cumbre Ministerial Latinoamericana de Inteligencia Artificial
Lizcano sostuvo que las cosas no pueden seguir así el próximo año. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El también exsenador sostuvo que muy posiblemente habrá un “heredero” de Uribe y otro de Petro. De hecho, recordó que estos dos extremos son los que han estado en la batalla política durante los últimos años.

Contexto: Los más afectados con la nueva reforma tributaria de Petro, en caso de prosperar: “No seamos tan ingenuos”

Por lo mismo, alertó lo que podría suceder si es que la situación no cambia en los siguientes comicios presidenciales. “Vamos a estar dentro de 20 años en el mismo puesto que estamos hoy: unos gobiernan 4 años y pelean con los otros”, dijo.

&quot;NUNCA he sido petrista, nunca he sido de izquierda&quot;: Mauricio Lizcano | El Debate

“Si nosotros no hacemos un llamado a todos los sectores, no solo candidatos, para hacer una reflexión de lo que está pasando, aquí no hay nada que hacer, los herederos de Uribe y de Petro van a ser quienes van a gobernar”, añadió.

Si todo sigue igual, según dijo, los resultados van a ser los mismo y el rumbo de Colombia no va a cambiar para algo mejor. “La idea es evitar lo que está sucediendo hoy que son payasadas, likes, insultos, y concentrarnos en propuestas que realmente solucionen los problemas de los colombianos”, comentó.

&quot;Que Petro LEA por lo menos&quot;: le dicen al Presidente por su reforma tributaria | El Debate

Su propuesta, aseguró, es de unión para lograr sacar a Colombia adelante, dándole a los colombianos una opción diferentes a la de los “herederos” de Petro y Uribe. Para ello, es necesario, de acuerdo con él, llamar a candidatos que no estén dentro de los extremos y construir una opción sólida.

Contexto: Mauricio Lizcano pidió arrebatarle el país a los extremos en las próximas elecciones

Incluso, Lizcano fue más allá y advirtió que esto podría ayudar a “evitar el secuestro” de Colombia, tal y como, según él, ha sucedido en los últimos años.

“El debate se ha minimizado tanto y esto está llevando a que solo haya dos opciones, la gente cree que porque hay muchos precandidatos también hay muchas opciones, pero no es así”, sostuvo.

¿PARA DÓNDE VAN los $26,3 billones de la nueva reforma tributaria de Petro? | El Debate

El precandidato afirmó que a diferencia de lo que se ha hecho en otros años, su objetivo es lograr que dentro de esta unión esté la sociedad, para que de esta forma no sea solo una coalición política y se quede en eso.

Comprar en Temu y Shein SERÍA MÁS CARO con nueva tributaria de Petro | El Debate

“La gente está mamada de la polarización, pero también de que tomemos la decisión en grupos cerrados. Hay que quitarle la agenda política a los extremos y tener más espacios para diferentes opiniones”, complementó.

