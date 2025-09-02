Suscribirse

Mauricio Lizcano pidió arrebatarle el país a los extremos en las próximas elecciones

El precandidato a la Presidencia pidió que no se elija a un heredero político como próximo mandatario.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 1:40 p. m.
Mauricio Lizcano.
Mauricio Lizcano. | Foto: Cortesía

El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, propuso que en las elecciones presidenciales de 2026 se le quite el poder a los extremos para que quien llegue a la Casa de Nariño no sea un heredero político.

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos. Propongo sellar un acuerdo entre ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y candidatos. Todos los que estemos interesados en que los extremos no nos sigan gobernando”, consideró Lizcano.

El aspirante presidencial, quien integró el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro como ministro de las TIC, aseguró que la unidad de cara a los comicios se consigue sumando las voces que quieren sacar del país del discurso de la derecha y la izquierda.

Contexto: “Nunca participé en repartijas”: Mauricio Lizcano responde tras pedido de la Corte a la Fiscalía para que lo investigue por escándalo de la UNGRD

“No es la unidad entre los que piensen igual, sino entre quienes estemos de acuerdo en que hay que sacar el país del secuestro en el que nos tienen los de izquierda y los de derecha”, consideró el precandidato.

A renglón seguido, sostuvo que la ciudadanía está cansada de las discordias políticas de los últimos años e invitó a los votantes a no dejarse imponer el nombre del nuevo mandatario.

Contexto: El precandidato Mauricio Lizcano lanzó propuesta para solucionar crisis del sector campesino y agricultor

“La gente está mamada del discurso polarizador y sin soluciones. Durante años, los petristas y los uribistas han manejado la política del país. No podemos dejarnos imponer que el próximo presidente sea el que diga Petro o el que diga Uribe, no permitamos que el próximo gobierno sea un gobierno de herederos”, consideró Lizcano.

