El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, propuso que en las elecciones presidenciales de 2026 se le quite el poder a los extremos para que quien llegue a la Casa de Nariño no sea un heredero político.

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos. Propongo sellar un acuerdo entre ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y candidatos. Todos los que estemos interesados en que los extremos no nos sigan gobernando”, consideró Lizcano.

El aspirante presidencial, quien integró el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro como ministro de las TIC, aseguró que la unidad de cara a los comicios se consigue sumando las voces que quieren sacar del país del discurso de la derecha y la izquierda.

“No es la unidad entre los que piensen igual, sino entre quienes estemos de acuerdo en que hay que sacar el país del secuestro en el que nos tienen los de izquierda y los de derecha”, consideró el precandidato.

A renglón seguido, sostuvo que la ciudadanía está cansada de las discordias políticas de los últimos años e invitó a los votantes a no dejarse imponer el nombre del nuevo mandatario.

“La gente está mamada del discurso polarizador y sin soluciones. Durante años, los petristas y los uribistas han manejado la política del país. No podemos dejarnos imponer que el próximo presidente sea el que diga Petro o el que diga Uribe, no permitamos que el próximo gobierno sea un gobierno de herederos”, consideró Lizcano.