El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, cuestionó al exministro Juan Guillermo Zuluaga por lanzar críticas a la implementación del Acuerdo de Paz, a lo que respondió haciendo lo mismo por haber integrado el Gobierno de Gustavo Petro, administración de la que ahora se desmarca.

Lizcano y Zuluaga participaron en el Primer Congreso de Seguridad de las Américas que se realizó en Ciudad de Panamá, desde el que el exministro cuestionó las consecuencias que ha tenido el pacto de La Habana para el país.

“¿Ustedes saben de quién fue ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga? Éramos del mismo partido, el Partido de la U. Hoy critica los acuerdos con los violentos, pero en ese entonces hizo parte del gobierno que los promovió”, afirmó Lizcano.

Zuluaga increpó a Lizcano por haber pertenecido al Gobierno de Gustavo Petro, gabinete que integró como ministro de las TIC, a lo que el exfuncionario de la Casa de Nariño le respondió asegurando que él no es petrista.

“Yo no soy petrista y nunca lo he sido. Llegué a ser ministro porque me formé en Harvard y en el MIT, y porque me dieron la oportunidad de servirle a Colombia. Lo acepté, como lo aceptaron Ocampo, Alejandro Gaviria, Cecilia López… y como lo aceptó usted también”, consideró Lizcano.