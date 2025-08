“Nunca participé en repartijas”: Mauricio Lizcano responde tras pedido de la Corte a la Fiscalía para que lo investigue por escándalo de la UNGRD

Y siguió: “Claro que salía y entraba a la Casa de Nariño porque era ministro de las TIC. Iba a reuniones a las que me invitaban dentro de mi trabajo, pero puedo decir con toda tranquilidad que no hice parte de nada que tenga que ver con ese turbio episodio. Que la justicia investigue: en mi caso no encontrará nada, porque nunca participé en nada ilegal”.