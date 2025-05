“Petro puede decir hp si no votamos esto, yo tengo claro cómo se ha portado mi mamá, no tengo idea cómo se habrá comportado la de él”

Inmediatamente terminó de leer las preguntas, el presidente les lanzó el insulto a los congresistas: “Tengo que decir, con franqueza, que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo HP -honorable parlamentario, periodista o político honorable político-, pero es honorable persona esclavista. Cuando yo era niño y me leía los primeros libros allá en el colegio, hablaban de que en el siglo 19 los trabajadores del mundo habían conquistado la jornada de 8 horas diarias. ¿Cómo es que en el siglo 21 estamos aun peleando por lo mismo?“.