“Somos muchos los que estamos dispuestos a enfrentar cualquier agresividad de Petro, no le tenemos miedo”

Por lo tanto, el presidente Petro radicó el primero de mayo la consulta popular ante el Congreso para su estudio, aunque hay ruidos que indican que partidos de oposición buscarían frenar esa iniciativa en el Congreso y no darle vía libre.

“Aquí estamos prestos para dar el debate hasta el último rincón de este país. Nosotros le hemos escuchado a Petro decir que los que no votemos la consulta popular, nos sacarán del Congreso y tendremos que responder. Claro que vamos a responder, y vamos a hacerlo respondiendo con sensatez (...) Aquí somos muchos los que en este país estamos dispuestos a enfrentar cualquier agresividad que tenga Petro, no le tenemos miedo. No podemos tenerle miedo al discurso del Gobierno y estamos listos y prestos para explicar de una manera amplia, armoniosa y democrática, la inconveniencia de esta consulta popular”, dijo Meisel en El Debate.