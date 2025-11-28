Polémica por magistrados tomando whisky en Cartagena, tras fallo contra la campaña de Petro, encuentra respuesta: “El presidente que se la pasa de farra y en burdeles”

Hay polémica por las supuestas imágenes de magistrados del Consejo Nacional Electoral en Cartagena. Esto, según personas afines al Gobierno, luego de determinar mediante un fallo que la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro, violó los topes electorales. En ellas salen togados tomando whisky a bordo de un yate.

¿Son reales las imágenes?¿Tienen relevancia? El tema fue objeto de controversia en El Debate, de SEMANA.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, aseveró: “Lo de la tomada de whisky y las fotos frente al mar Caribe, nuestro hermoso mar Caribe en la ciudad de Cartagena, entre el conjuez y otro magistrado del Consejo Nacional Electoral que, coincidencialmente, votaron en la misma dirección, puede ser menor si no existieran otros elementos que hacen gravosa esta situación y que nos llevan a nosotros a afirmar que lo que hay es un proceso político, ¿cómo cuáles?“.

¡Urgente Colombia! Los llamados “Magistrados” del @CNE_COLOMBIA después de haber sancionado por primera vez una campaña presidencial, -esta vez-, la de @petrogustavo, se fueron a celebrar con Whisky, Comida y Yate en Cartagena pic.twitter.com/TmIb4wMJlA — JAIME NEIRA NEIRA🇨🇴 🇵🇸 (@JNeiraN) November 28, 2025

De la sala de votación a la rumba en una isla: magistrados del CNE celebraron en yate tras sanción a la campaña de Petro



A la cita clandestina no habrían sido convocadas las magistradas Alba, Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, ni el magistrado Álvaro Echeverry, quienes se… pic.twitter.com/zYhCjUgPqy — Oscar Benavides (@ODBenavidesA) November 28, 2025

“Como que, por ejemplo, que este abogado, un conjuez que ha estado ligado a la actividad política del principal alcalde opositor del presidente Petro, que es Fico Gutiérrez. Es que la gran deformación acá es que no han tenido ni siquiera límites para poder colocar personas como al magistrado (Alfonso) Prada, que, repito, renunció en su condición de congresista para que no lo procesara la Corte Suprema de Justicia y para no colocar un conjuez que a todas luces está comprometido con una postura contraria al Gobierno nacional. Yo lo que creo es que se necesita recuperar la autoridad moral y ética también de los representantes en esas instancias, que colocan en juego la democracia porque sus decisiones, en este caso, están colocando en riesgo los derechos de millones de colombianos”, agregó el congresista.

“En el caso del Pacto Histórico, al menos según las mediciones recientes y la consulta popular, están colocando en juego el derecho de casi 3 millones de colombianos que participaron en la consulta porque el objetivo acá es impedir que el Pacto Histórico se constituya como una sola organización y pueda presentar sus listas. Siquiera la ley permite, a través de otras vías, poder nosotros no aislarnos ni estar bloqueados de la participación política, pero a todas luces acá la intención también era hacerle un juicio político al presidente y si daban las fuerzas, incluso, destituirlo”, agregó el representante Garcés.

“Ya creo que a estas alturas de la vida, faltando pocos meses para que el presidente entregue su mandato, tal cual como lo dijo, porque también dijeron que quería reelegirse y el presidente cumplió su palabra, pues no les van a dar los tiempos. Pero aquí sí ha quedado en evidencia que si no interviene la Corte Constitucional y les dice que respeten el fuero de la institución presidencial, estaría en esta misma sentencia, en este mismo fallo del Consejo Nacional Electoral, involucrado el presidente de la República, porque lo hubiesen sancionado administrativamente y con eso lo hubiesen llevado a la Comisión de Acusaciones y al Congreso para, si era posible, destituirlo. Yo creo que aquí hay una derecha que ha querido destituir al presidente y desconocer la voluntad popular”, aseveró el congresista petrista.

Y fue decir esto para encontrar respuesta. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, aclaró que el conjuez no estuvo en Cartagena, por un lado. Y agregó: “Y no solamente eso, sino que en las en las fotos aparece el magistrado Quiroz (Cristian Quiroz) quien votó negativo para sancionar la campaña. Entonces, fíjense ustedes que acomodan el relato a su manera y también se les olvida que el Consejo Nacional Electoral estaba sesionando en Cartagena y llevan dos días allá. Entonces, pues ya lo que hagan los magistrados en su vida privada, pues eso ya es como acoso, ¿no? Que estén persiguiendo a los magistrados a ver si toman whisky o no toman whisky en el tiempo libre".

“Fíjense hasta dónde, porque eso es lo que están diciendo las fotos, que el Consejo Nacional Electoral está sesionando en Cartagena, que uno de los que en la foto es uno de los que votó en contra de sancionar la campaña. Entonces, ese es el relato que manejan, ese es el doble rasero”, agregó Arbeláez.

Y al debate de sumó Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien sostuvo: “Me llama la atención que el representante ponga este tema de un yate con whisky, cuando este Gobierno es el que peor ejemplo le ha dado a este país: han ido en contra de la cultura, del respeto de lo que son los espacios privados y los públicos”, aseveró.

“Los cuestionamientos al presidente sobre posible consumo de droga es porque no llegaba los eventos, porque nos ha hecho quedar mal a nivel internacional, porque sus comportamientos privados han afectado lo público. ¿Y qué tal el señor Benedetti, que prácticamente promueve el consumo de las drogas en Colombia con sus intervenciones, con sus posturas? Entonces, ¿por qué unos señores por allá tienen un yate tomando whisky está mal hecho?”, agregó el representante.

“Lo que está mal hecho es que lleven a escenarios públicos malos comportamientos, den mal ejemplo, como hemos visto a varios de este Gobierno haciéndolo con una cultura que va en contra, inclusive, de nuestra juventud, que promueven el consumo de la marihuana, entre otras situaciones que no son buenas para la salud de los de los colombianos. Yo creo, representante, Gabriel, que ese argumento sí les queda muy mal a ustedes”, dijo Garcés.

E intervino Arbeláez: “Adicional a eso, Cristian, tenemos un presidente que no gobierna, sino que se la pasa de farra y en burdeles, esa es la realidad”.

“Eso sí está mal hecho, eso no está bien en una visita de trabajo por allá”, respondió Garcés.

Así fue El Debate: