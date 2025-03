¿Qué hizo Benedetti cuando Francia Márquez y Susana Muhamad le dijeron “hasta misa”? Su respuesta fue inesperada

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló del incómodo momento que vivió cuando Francia Márquez y Susana Muhamad le dijeron de todo en el marco del mediático consejo de ministros del 4 de febrero de 2025.

SEMANA: Ministro, quiero preguntarle por ese famoso consejo de ministros, donde hubo una tormenta en torno a su nombre. Francia Márquez, Susana Muhamad, todos quejándose por la llegada de Benedetti en ese momento como jefe de despacho. Ahora es ministro del Interior y lo cierto es que usted siguió allí, ganó la pelea política; la vicepresidenta sigue siendo la vicepresidenta, en los ministros hubo cambios, y usted al final ganó ese pulso político, si se quiere. ¿Cómo se siente hoy usted con todos sus compañeros ministros?

Armando Benedetti (A.B.): Pues a mí me dolió mucho lo que pasó y contra ella no tengo ningún resentimiento. Me dolió primero por mí, por la forma en que me atacaron, como me maltrataron, yo en ningún momento he tenido nada en contra de ellos.

Al contrario, yo hice parte del proyecto donde ellos estuvieron también con el presidente Petro. Se había ganado con un frente amplio, también muy grande, con un espectro del centro y que, por lo tanto, estábamos en el mismo barco, y de un momento a otro yo olía feo, cuando yo tuve muchísimo que ver también con la estrategia y cómo se desarrolló la campaña para el Congreso.

Y resulta que de un momento a otro era como el patito feo, sin haberme dado cuenta de lo que significaba mal para ellos y sin haberles hecho absolutamente nada, me maltrataron, pero también he venido entendiendo como que yo era una excusa para unas peleas internas dentro de ellos. Entonces, eso es lo que ha pasado, pero yo le juro que no tengo ningún resentimiento con ninguno de ellos.

Con alguno de ellos me he encontrado, me hablo con ellos, me saludo con ellos con el mayor respeto y el mayor cariño y he tenido esa misma característica desde el día cero hasta el día de hoy.

SEMANA: ¿Y Susana Muhamad será directora de Planeación? Ella fue una de las que levantó la mano, lloró y dijo que bajo ninguna circunstancia se iba a sentar donde estuviera Armando Benedetti. ¿Cómo entender eso, ministro?

A.B.: Yo no tengo un resentimiento contra ella. No puedo hablar por lo que es el fuero del presidente y la voluntad de ella si va o no para esa cartera.

SEMANA: ¿Y esa idea o esa realidad de que había, ministro, unos bandos en disputa en la Casa de Nariño, una guerra entre un frente del que hacían parte unos ministros, unos altos funcionarios y otro bando con su llegada, ya se acabó?

A.B.: Yo creería que siempre, y no estoy hablando de Casa de Nariño en esta época, en cualquier centro de poder, en el mismo Vaticano, se dan ese tipo de ego, de variedad, de fuego amigo. Así como yo le decía que me había dolido y me duele lo que me hicieron, también me duele lo que le estaban haciendo al presidente y se lo digo con mucho cariño y con mucho sentimiento de que me dolió y me duele cuando ese tipo de fuego amigo al único que realmente perjudica es al presidente de la República.

Y parecería que muchos funcionarios no entienden que más allá de que si tienen la razón, de que si es verdad o no es verdad, es importante que entiendan que le hacen mucho daño al presidente. A veces prima la falta de experiencia en muchas de las situaciones y, por lo tanto, se ve bastante desordenado el Gobierno, pero tiene que ver con que ese fuego amigo termina afectando al presidente.

SEMANA: ¿Le hubiera gustado hablar en ese primer consejo de ministros con todo el mundo dándole palo? Usted estaba escribiendo con su celular. ¿Qué estaba anotando en una posición completamente rígida?

A.B.: Estaba rezando el Padre Nuestro. Yo soy católico, por ejemplo, ayer estuve misa y comulgué.