Suscribirse

EL DEBATE

Roy Barreras cuenta la historia detrás de su nombre: “Llamarse Roy o Brayan es como la misma vaina”

El candidato presidencial, exembajador y exsenador, habló con El Debate, de SEMANA.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción El Debate
23 de octubre de 2025, 7:52 p. m.
El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.
Roy Barreras, candidato presidencial, el 23 de octubre de 2025 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá | Foto: Samantha Chavez

Roy Barreras, candidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la cual habló de la coyuntura electoral de 2026 y de sus aspiraciones con miras a la Casa de Nariño, el aspirante contó la historia detrás de su particular nombre.

“Yo soy el candidato de los Brayan porque llamarse Roy o llamarse Brayan es como la misma vaina”, aseguró el excongresista y hoy candidato presidencial.

Según dijo, su mamá quería ponerle “nombres como gringos, como si fuera importante tener un nombre gringo. Mi mamá, huérfana, estaba aquí en Bogotá a los 18 años y consiguió un empleo en una empresa de botones que todavía existe”, narró.

“Y ahí llegó un estudiante de medicina que tenía un ojo azul y uno verde y él la enamoró, la sedujo, la embarazó y se largó, como le pasa a muchos. Ese era mi padre”, prosiguió Barreras.

Contexto: Roy Barreras contó lo que un vendedor ambulante le dijo sobre el presidente Petro y sorprendió: “Me pareció muy curioso”
Contexto: Roy Barreras toma partido sobre la puja de Gustavo Petro y Donald Trump: “No sean hipócritas”

“Ella, que lo quiso toda la vida, cuando me fue a bautizar le dijo al cura que quería ponerme Roy Rogers. Y el cura le dijo que así no me podía bautizar porque yo era hijo natural, que era como les decían en ese momento a los que no teníamos padre, ya no existe, es absurdo, naturales somos todos”, agregó.

“El cura le dijo que Rogers era un apellido y le pidió que le dejara solo Roy y que le contara por qué quería ponerle así. Ella se acordaba que ese personaje que la había enamorado tenía una tira cómica, Roy Rogers, un vaquero de la época. Y me clavó esa época”, aseveró.

Luego, dijo Roy Barreras, ella le dijo que su padre era médico y que estaba salvando vidas. Él también se formó como médico, conoció a su padre en la adolescencia, le aprendió de su rol de galeno y compartieron juntos.

Vea la entrevista completa con Roy Barreras, candidato presidencial:

ROY BARRERAS va por la Presidencia: esto es lo que le propone a Colombia | El Debate

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía se subió al bus de Iván Cepeda y radicó recurso de casación contra la decisión que absolvió al expresidente Uribe

2. Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

3. ¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino? Así funciona la Liga de Naciones

4. Trump lanza advertencia contra los cárteles latinoamericanos: “Vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país”

5. Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Roy BarrerasElecciones presidenciales 2026 en Colombianoticias de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.