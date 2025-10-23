Roy Barreras cuenta la historia detrás de su nombre: “Llamarse Roy o Brayan es como la misma vaina”

Roy Barreras, candidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la cual habló de la coyuntura electoral de 2026 y de sus aspiraciones con miras a la Casa de Nariño, el aspirante contó la historia detrás de su particular nombre.

“Yo soy el candidato de los Brayan porque llamarse Roy o llamarse Brayan es como la misma vaina”, aseguró el excongresista y hoy candidato presidencial.

Según dijo, su mamá quería ponerle “nombres como gringos, como si fuera importante tener un nombre gringo. Mi mamá, huérfana, estaba aquí en Bogotá a los 18 años y consiguió un empleo en una empresa de botones que todavía existe”, narró.

“Y ahí llegó un estudiante de medicina que tenía un ojo azul y uno verde y él la enamoró, la sedujo, la embarazó y se largó, como le pasa a muchos. Ese era mi padre”, prosiguió Barreras.

“Ella, que lo quiso toda la vida, cuando me fue a bautizar le dijo al cura que quería ponerme Roy Rogers. Y el cura le dijo que así no me podía bautizar porque yo era hijo natural, que era como les decían en ese momento a los que no teníamos padre, ya no existe, es absurdo, naturales somos todos”, agregó.

“El cura le dijo que Rogers era un apellido y le pidió que le dejara solo Roy y que le contara por qué quería ponerle así. Ella se acordaba que ese personaje que la había enamorado tenía una tira cómica, Roy Rogers, un vaquero de la época. Y me clavó esa época”, aseveró.

Luego, dijo Roy Barreras, ella le dijo que su padre era médico y que estaba salvando vidas. Él también se formó como médico, conoció a su padre en la adolescencia, le aprendió de su rol de galeno y compartieron juntos.