“Si Benedetti no estuviera al lado de Petro, no sé qué sería de este Gobierno”: declaración en vivo desató ola de reacciones

“Y me trató muy bien las veces que pude compartir con él. A partir de ahí comenzamos a tratar como persona. Pero yo le tengo que decir hoy; digan lo que digan de Benedetti, él tendrá que responder en los estrados judiciales o investigaciones. Pero si Benedetti no estuviera al lado del presidente Gustavo Petro, yo no sé qué sería de este Gobierno” , dijo puntualmente el congresista en El Debate.

“Es un tipo con experiencia. Ahora, yo no respondo por los comentarios porque yo no soy Dios, no soy juez, no lo estoy investigando; para que no me vayan a relacionar los temas de una investigación, de un proceder. No. Es un experto en su política y está trabajando bien", agregó.