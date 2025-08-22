Suscribirse
María Reina, María Reina Consultores S.A.S del Ser para el Hacer

María Reina: el bienestar al servicio de la productividad

Alrededor 5.000 personas han pasado por los procesos de transformación liderados por esta economista con MBA, “psicóloga por adopción” y reconocida experta en talento humano.

Isabel Zapata Palacio
22 de agosto de 2025

“Soy economista de profesión, psicóloga por adopción y una aprendiz permanente”. Así se define esta líder transformadora, que cuenta con un MBA de la prestigiosa Universidad de Tulane (EE. UU.) y una sólida trayectoria profesional. Desde su propia firma, María Reina Consultores, desarrolla y facilita experiencias centradas en la inteligencia emocional, la salud mental y el bienestar del talento humano dentro de las organizaciones. Durante décadas desempeñó funciones de dirección en multinacionales de los sectores financiero, asegurador, energético y de consultoría.

Fue analista económica para el desarrollo social del proyecto minero Cerrejón, en 1983, y vicepresidenta comercial de Carbocol, donde trabajó 19 años. Más adelante, en 2004, fue vicepresidenta internacional de Fanalca y a la par, directora de consultoría en PricewaterhouseCoopers. Tres años después presidió el gremio Andigraf. Toda esta trayectoria le permitió liderar equipos multidisciplinarios y desarrollar una sensibilidad especial frente al impacto humano de cada decisión empresarial.

“En 2015 solté el lápiz, me quité el sastre y monté mi compañía. Quería que todo el mundo conociera el modelo Birkman”, dice en referencia a una herramienta psicométrica de diagnóstico conductual y motivacional que ayuda a alinear el comportamiento, las necesidades internas y el entorno laboral.

Desde entonces lidera una firma de consultoría en capital humano cuyo lema es ‘Del ser para el hacer’, que tiene la visión de generar organizaciones que reconozcan al ser humano como el centro de su actividad. Ya han evaluado a unas 5.000 personas y acompañado a empresas en procesos de transformación cultural, alineación de equipos, desarrollo de liderazgo, engagement y bienestar organizacional.

Es embajadora en Latinoamérica de Birkman, aliada de Humantech, promotora de ‘gamificación’ y de prácticas de Wellness 5.0, y experta en gestión ágil (Management 3.0). Su labor está orientada a crear culturas de trabajo saludables, en las que el bienestar emocional y psicológico sea motor de desarrollo y desempeño.

Su energía y su amplia sonrisa parecen no menguar. Lejos ya de los trajes corporativos, abrazó la vocación de servir mediante el coaching, la consultoría y la educación en bienestar integral. Hoy comparte sus reflexiones y aprendizajes en redes sociales, lidera talleres, acompaña procesos individuales y sigue investigando sobre los vínculos entre el ser humano, el trabajo y la conciencia. Con una mirada integral, entiende el bienestar como un tejido que entrelaza cuerpo, mente, emociones y propósito.

María Reina Consultores ‘del Ser para el Hacer’| Fundada en 2015| Sector: Consultoría en desarrollo humano

Videos relacionados

Elizabet Barrera, rectora y fundadora del Liceo Lunita de Chía
icon video play
Alexa Oviedo, CEO 03 Smart Cities
icon video play
Tatiana Ravé, consultora de marca personal
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Catalina Giraldo, fundadora y gerente de Makler Inmobiliarios
icon video play
María Alejandra Jordan, gerente general de Ofosi
icon video play
Tras dejar su trabajo corporativo para dedicarse a la crianza, esta líder creó Mompreneurs, una comunidad que impulsa el emprendimiento femenino con sentido y equidad. Hoy lidera una red de 15.000 mujeres en América Latina que transforma negocios... y vidas.
icon video play
Desde su rol, lidera proyectos que van desde el acceso a la educación hasta el fortalecimiento del liderazgo social, con una visión que prioriza el desarrollo sostenible y la transformación estructural de los territorios.
icon video play
María Margarita Castro, gerente de Nisum en Colombia.
icon video play
Paola Ximena Hernández Silva, gerente de Sostenibilidad de Homecenter Colombia
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.