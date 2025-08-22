María Reina: el bienestar al servicio de la productividad

“Soy economista de profesión, psicóloga por adopción y una aprendiz permanente”. Así se define esta líder transformadora, que cuenta con un MBA de la prestigiosa Universidad de Tulane (EE. UU.) y una sólida trayectoria profesional. Desde su propia firma, María Reina Consultores, desarrolla y facilita experiencias centradas en la inteligencia emocional, la salud mental y el bienestar del talento humano dentro de las organizaciones. Durante décadas desempeñó funciones de dirección en multinacionales de los sectores financiero, asegurador, energético y de consultoría.

Fue analista económica para el desarrollo social del proyecto minero Cerrejón, en 1983, y vicepresidenta comercial de Carbocol, donde trabajó 19 años. Más adelante, en 2004, fue vicepresidenta internacional de Fanalca y a la par, directora de consultoría en PricewaterhouseCoopers. Tres años después presidió el gremio Andigraf. Toda esta trayectoria le permitió liderar equipos multidisciplinarios y desarrollar una sensibilidad especial frente al impacto humano de cada decisión empresarial.

“En 2015 solté el lápiz, me quité el sastre y monté mi compañía. Quería que todo el mundo conociera el modelo Birkman”, dice en referencia a una herramienta psicométrica de diagnóstico conductual y motivacional que ayuda a alinear el comportamiento, las necesidades internas y el entorno laboral.

Desde entonces lidera una firma de consultoría en capital humano cuyo lema es ‘Del ser para el hacer’, que tiene la visión de generar organizaciones que reconozcan al ser humano como el centro de su actividad. Ya han evaluado a unas 5.000 personas y acompañado a empresas en procesos de transformación cultural, alineación de equipos, desarrollo de liderazgo, engagement y bienestar organizacional.

Es embajadora en Latinoamérica de Birkman, aliada de Humantech, promotora de ‘gamificación’ y de prácticas de Wellness 5.0, y experta en gestión ágil (Management 3.0). Su labor está orientada a crear culturas de trabajo saludables, en las que el bienestar emocional y psicológico sea motor de desarrollo y desempeño.

Su energía y su amplia sonrisa parecen no menguar. Lejos ya de los trajes corporativos, abrazó la vocación de servir mediante el coaching, la consultoría y la educación en bienestar integral. Hoy comparte sus reflexiones y aprendizajes en redes sociales, lidera talleres, acompaña procesos individuales y sigue investigando sobre los vínculos entre el ser humano, el trabajo y la conciencia. Con una mirada integral, entiende el bienestar como un tejido que entrelaza cuerpo, mente, emociones y propósito.