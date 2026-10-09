W&L Worldwide Trading: una compañía que transforma la comercialización de alimentos en oportunidades de crecimiento

Emprender, adaptarse y volver a empezar han sido parte de la historia de W&L Worldwide Trading SAS. La compañía nació en Barranquilla en 2009, cuando Luz Elena Kassab, hoy CCO de la empresa, y su esposo decidieron crear un negocio de importación y comercialización de joyas y relojes. Aunque las condiciones del mercado los llevaron a detener esa operación, conservaron la empresa y la idea de darle una nueva oportunidad.

“Mi esposo siempre me decía: algún día vamos a utilizar esta compañía, no la vamos a cerrar”, recuerda Kassab.

Ese momento llegó en 2018, cuando decidió dejar su cargo como directora de carnes de una importante cadena de supermercados del país. Juntos replantearon el negocio, renovaron su estrategia y orientaron la compañía hacia el sector de alimentos. Así nació W&L Worldwide Trading, una marca con visión global que hoy se dedica a la importación, exportación y comercialización, especialmente de proteínas de origen animal.

La evolución ha sido rápida. Con sede en Barranquilla y cobertura nacional, la empresa también exporta a Panamá y proyecta ampliar su presencia en Latinoamérica. Su meta es llegar a cinco países en los próximos cinco años.

Sin embargo, su propuesta va más allá de conectar proveedores y compradores. W&L busca convertirse en un aliado estratégico para sus clientes, con equipos especializados en retail, servicio integral, gastronomía e industria de procesos. Desde allí acompaña el desarrollo de productos, la creación de recetas y las estrategias de marketing que contribuyen al crecimiento de cada negocio.

“Nosotros no solamente somos una compañía transaccional, es decir, no solamente comercializamos productos, acompañamos a nuestros clientes”, explica Kassab. Ese acompañamiento transversal es uno de los pilares de su modelo: comprender las necesidades de cada aliado y aportar conocimiento para desarrollar oportunidades de largo plazo.

Luz Elena Kassab, la cartagenera que lidera una comercializadora de alimentos con proyección internacional

La tecnología, los procesos y el talento humano también hacen parte de esta apuesta. Para sus fundadores, construir una compañía sostenible implica fortalecer su estructura y generar oportunidades para quienes crecen junto con ella. Algunos colaboradores llegaron a W&L cuando aún eran estudiantes y hoy lideran equipos de trabajo.

“Nos sentimos muy orgullosos mi esposo y yo, de tener esa capacidad de trabajar los dos en un mismo proyecto de vida”, afirma Kassab. Y añade que han buscado construir una empresa basada en procesos y tecnología, con la convicción de que pueda mantenerse en el tiempo.

La historia de W&L Worldwide Trading demuestra que reinventarse también es una forma de avanzar: conservar la visión, aprender de las dificultades y convertir la experiencia en nuevas posibilidades de negocio. Su próximo capítulo apunta a consolidar su expansión regional sin perder de vista aquello que ha marcado su trayectoria: el trabajo en equipo, el conocimiento del mercado y las relaciones de largo plazo.