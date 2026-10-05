Colombia pone la naturaleza en el centro de la conversación sobre su futuro

Mientras Colombia avanza en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, una pregunta cobra especial relevancia: ¿qué lugar tendrá la naturaleza en la visión de desarrollo del país?

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Este será uno de los interrogantes centrales del próximo evento, que se realizará el jueves 8 de octubre en Bogotá, en el marco de la presentación del Informe Planeta Vivo 2026, publicación insignia de WWF que reúne evidencia científica sobre el estado de la biodiversidad y la naturaleza, las presiones que enfrentan los sistemas naturales y las transformaciones necesarias para revertir su pérdida.

La conversación ocurre en un momento determinante. Durante octubre avanzan los espacios de participación regional previstos en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, antes de la elaboración de sus bases. En este contexto, el encuentro busca conectar la evidencia científica sobre biodiversidad con las decisiones de política pública que orientarán al país durante los próximos años.

Presentación del informe Planeta Vivo 2026 Foto: Cortesía

Para Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, esta discusión va mucho más allá de la conservación de especies y ecosistemas. La naturaleza está directamente relacionada con asuntos fundamentales para el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios, como la seguridad hídrica y alimentaria, la adaptación al cambio climático, las oportunidades económicas y la calidad de vida.

De la evidencia a las decisiones

La jornada comenzará con la presentación de los principales hallazgos y recomendaciones para Colombia incluidos en el Informe Planeta Vivo 2026, a cargo de Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.

Posteriormente tendrá lugar el panel “Ciencia y política pública: la ruta de conservación de una Colombia megadiversa”, un espacio para analizar las decisiones y alianzas que necesita el país para elevar la agenda ambiental y avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales hacia el final de la década.

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La conversación contará con la participación de representantes de instituciones científicas y organizaciones ambientales, entre ellos Hernando García, director general del Instituto Humboldt; Francisco Armando Arias Isaza, director general de INVEMAR; Marcela Quintero, directora general asociada de Estrategia de Investigación e Innovación de la Alianza de Bioversity International y el CIAT; y Clara Solano, directora de Fundación Natura, en representación de Parques Nacionales Cómo Vamos.

Una conversación que mira hacia el próximo Plan Nacional de Desarrollo

El encuentro cerrará con la plenaria “Voces y acciones para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo”, facilitada por Carlos Mauricio Herrera, y concebida como un diálogo con representantes del Gobierno Nacional alrededor de las decisiones que pueden contribuir a integrar biodiversidad, bienestar humano y desarrollo.

El propósito no es sustituir los mecanismos institucionales de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, sino aportar evidencia, experiencias y preguntas a una conversación nacional que ya está en marcha.

Presentación del informe Planeta Vivo 2026 Foto: Cortesía

La presentación del Informe Planeta Vivo 2026 plantea así una oportunidad para mirar la biodiversidad y la naturaleza no únicamente como un asunto ambiental, sino como parte de las condiciones necesarias para construir el futuro del país.