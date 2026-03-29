Adiós a eliminar aplicaciones o archivos importantes: con este truco puede liberar hasta 50 GB de almacenamiento en su iPhone

El celular se ha convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana, especialmente al momento de realizar actividades personales y laborales. Sin embargo, una de las situaciones que más molestia genera entre los usuarios ocurre cuando el dispositivo lanza una advertencia: “almacenamiento casi lleno”.

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Para los usuarios de iPhone de Apple, esta situación no solo afecta el rendimiento del equipo, sino que también limita funciones clave como actualizaciones del sistema o la descarga de nuevas aplicaciones.

Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta. Foto: Getty Images

En este contexto, muchos usuarios optan por eliminar fotos, desinstalar aplicaciones y borrar archivos de forma constante para liberar espacio en sus dispositivos. No obstante, existen métodos más efectivos que permiten recuperar una gran cantidad de almacenamiento sin necesidad de recurrir a estas acciones repetitivas.

Incluso con una suscripción activa a iCloud y la sincronización de fotos habilitada, es común que el iPhone continúe ocupando memoria con imágenes y videos. Esto sucede porque el sistema, en determinadas ocasiones, conserva copias locales de los archivos que ya fueron subidos a la nube, generando una duplicación innecesaria.

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¿Cómo liberar espacio?

De acuerdo con el portal Hipertextual, existe un método efectivo para recuperar espacio en el iPhone que consiste en obligar al sistema a eliminar las copias almacenadas en el dispositivo de fotos y videos que ya están guardados en iCloud. De esta manera, los archivos permanecen disponibles en la nube, pero dejan de ocupar memoria interna, reduciendo el uso de almacenamiento.

Antes de aplicar este procedimiento, verificar que todos los archivos estén correctamente respaldados. Para ello, recomiendan ingresar desde otro dispositivo a la plataforma de iCloud y revisar que el contenido este completo y sea accesible. Este paso es clave para evitar la pérdida de información importante durante el proceso.

Los archivos permanecen disponibles en la nube, pero dejan de ocupar memoria interna, reduciendo el uso de almacenamiento. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una vez confirmada la copia de seguridad, el siguiente paso es desactivar la sincronización de fotos en el iPhone. Esta opción se encuentra en el apartado de iCloud dentro de la configuración del dispositivo. Al deshabilitarla, las imágenes dejarán de mostrarse en la galería del teléfono, aunque seguirán almacenadas en la nube.

Luego, realizar un restablecimiento del dispositivo a sus valores de fábrica. Esta acción elimina todos los datos almacenados localmente, incluidos los archivos residuales que continúan ocupando espacio. El proceso implica borrar el contenido del equipo y esperar a que el sistema se reinicie completamente.

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Finalmente, tras configurar nuevamente el iPhone, el usuario debe iniciar sesión con su cuenta de iCloud y reactivar la sincronización de fotos. Con esto, la galería se volverá a vincular con los archivos en la nube, pero sin duplicados en la memoria interna. El resultado es una reducción significativa del espacio ocupado y un dispositivo con mayor capacidad disponible.