Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

La empresa estadounidense de streaming, Amazon, está reembolsando dinero a los clientes que compraron un juego en línea a menos de un año de que la compañía lanzó su plataforma, debido a que los propietarios del juego cerraron sus servidores y afectaron a los usuarios.

Se trata de una devolución de dinero para quienes adquirieron el juego King of Meat, pues los desarrolladores anunciaron que cerrarían el acceso a tan solo unas semanas de la alianza con Amazon, que tiene una plataforma donde las personas pueden acceder a juegos de streaming, sin necesidad de una consola o equipos avanzados que requieren los videojuegos.

Este se podía jugar a través de la plataforma Amazon Luna, que requiere de una suscripción adicional a Amazon Prime para acceder al catálogo de juegos.

Los beneficiarios son los suscritos a Amazon Luna, la plataforma de juegos en línea. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La empresa además detalló que los reembolsos de dinero se harán de manera directa por la plataforma donde los usuarios adquirieron el juego. Este procedimiento empezará a reflejarse en las cuentas de los jugadores entre el 24 de febrero y el 9 de abril de este año.

“Tras el lanzamiento de King of Meat, ha sido increíblemente gratificante ver a la comunidad disfrutar de este mundo divertido y caótico”, estableció Amazon Game Studios en un comunicado al respecto. “A pesar de la creatividad e innovación que Glowmade aportó a King of Meat, el juego lamentablemente no ha encontrado la audiencia que esperábamos”.

“Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de concluir nuestra inversión en el juego y los servidores de King of Meat cerrarán el 9 de abril de 2026″, anunció la compañía en un informe oficial.

La empresa amplió las razones de la devolución de dinero. Foto: AFP

“Los jugadores podrán acceder y jugar todo el contenido existente hasta entonces, así que los animamos a disfrutar del tiempo restante en el juego con sus compañeros Contenders”, complementa la información.

Amazon Luna permite a las personas jugar en línea sin necesidad de descargas pesadas o de computadores especiales. Estos se pueden disfrutar desde un celular, tablets o computadores convencionales.

Debido a que los juegos están en la nube, lo único que se necesita para poder acceder a los servicios es una conexión estable a internet.