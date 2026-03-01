Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

La empresa estadounidense de streaming, Amazon, está reembolsando dinero a los clientes que compraron un juego en línea a menos de un año de que la compañía lanzó su plataforma, debido a que los propietarios del juego cerraron sus servidores y afectaron a los usuarios.
Se trata de una devolución de dinero para quienes adquirieron el juego King of Meat, pues los desarrolladores anunciaron que cerrarían el acceso a tan solo unas semanas de la alianza con Amazon, que tiene una plataforma donde las personas pueden acceder a juegos de streaming, sin necesidad de una consola o equipos avanzados que requieren los videojuegos.
Este se podía jugar a través de la plataforma Amazon Luna, que requiere de una suscripción adicional a Amazon Prime para acceder al catálogo de juegos.
La empresa además detalló que los reembolsos de dinero se harán de manera directa por la plataforma donde los usuarios adquirieron el juego. Este procedimiento empezará a reflejarse en las cuentas de los jugadores entre el 24 de febrero y el 9 de abril de este año.
“Tras el lanzamiento de King of Meat, ha sido increíblemente gratificante ver a la comunidad disfrutar de este mundo divertido y caótico”, estableció Amazon Game Studios en un comunicado al respecto. “A pesar de la creatividad e innovación que Glowmade aportó a King of Meat, el juego lamentablemente no ha encontrado la audiencia que esperábamos”.
“Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de concluir nuestra inversión en el juego y los servidores de King of Meat cerrarán el 9 de abril de 2026″, anunció la compañía en un informe oficial.
“Los jugadores podrán acceder y jugar todo el contenido existente hasta entonces, así que los animamos a disfrutar del tiempo restante en el juego con sus compañeros Contenders”, complementa la información.
Amazon Luna permite a las personas jugar en línea sin necesidad de descargas pesadas o de computadores especiales. Estos se pueden disfrutar desde un celular, tablets o computadores convencionales.
Debido a que los juegos están en la nube, lo único que se necesita para poder acceder a los servicios es una conexión estable a internet.