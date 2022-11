Aparece nueva falla en Windows 11 que tiene en jaque a varios los usuarios

Microsoft ha registrado un nuevo error en la versión 22H2 de Windows 11 que interrumpe las conexiones de ‘Remote Desktop’ o Escritorio remoto, el cual se produce cuando los usuarios intentan acceder a esta herramienta.

La compañía tecnológica implementó la primera gran actualización de Windows 11 (22H2) a finales del pasado mes de septiembre, que introduce nuevas características que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la productividad.

No obstante, a mediados de noviembre la marca decidió paralizar la actualización a la última versión del sistema operativo para una serie de equipos, que experimentaron problemas con el rendimiento de la GPU con determinados juegos y aplicaciones.

Estos no habrían sido los únicos errores registrados en la actualización de su último sistema operativo, ya que la compañía ha reconocido recientemente que algunos usuarios han reportado problemas cuando intentan usar la aplicación Windows Remote Desktop (conexiones de Escritorio remoto) para conectarse a otro ordenador.

Escritorio remoto es una característica que se puede utilizar en dispositivos Windows y que permite a los usuarios conectarse a un equipo con este sistema operativo a distancia través del panel de Configuración.

Microsoft ha reconocido ahora que es “poco probable que los usuarios particulares de Windows experimenten este problema”, de modo que los principales afectados serían los usuarios que hacen uso de este servicio en entornos empresariales u organizaciones.

Tal y como ha podido comprobar el fabricante, se puede detectar este problema cuando el usuario accede al apartado de ‘Configuración de conexión en remoto’ o ‘Carga de máquina virtual’, y puede suceder en cualquier versión del sistema operativo instalada en el equipo remoto.

Al pulsar sobre esta opción, el sistema muestra un mensaje de error que recuerda al usuario que “su sesión de servicios de escritorio remoto ha finalizado”. Además, Microsoft ha reconocido que para retomar la actividad del equipo puede ser necesario desplegar el Administrador de tareas.

iCloud para Windows tiene una falla que expone imágenes de usuarios

La versión del sistema de almacenamiento en la nube iCloud para Windows ha registrado un fallo el cual expone imágenes y vídeos de personas desconocidas para los usuarios en sus álbumes multimedia.

Recientemente Windows había anunciado a los usuarios que decidió implementar una actualización de Microsoft Store, la cual tiene el propósito de mejorar la conexión de la aplicación Fotos de Windows 11 con distintas plataformas, integrando de forma directa el servicio de Apple.

Entonces, la compañía informó de que esta ‘app’ se había diseñado “cuidadosamente” para facilitar la organización de las fotografías, sin registrar problemas por el origen de los archivos gráficos.

Recientemente, varios de sus usuarios han reportado quejas a través de los foros de MacRumors, donde han comentado que tienen problemas con esta aplicación en los modelos iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro al sincronizar sus vídeos.

Los vídeos grabados con los teléfonos fabricados por Apple se presentan con la pantalla negra y líneas blancas cuando se sincronizan con iCloud para Windows. Además, otros usuarios han señalado que han visto fotos y vídeos de personas que desconocen en sus bibliotecas de contenido.

“Ocasionalmente, iCloud para Windows inserta imágenes fijas en vídeos de fuentes desconocidas, posiblemente cuentas de iCloud de otros usuarios. He visto fotos de familias de otras personas que no he visto en mi vida”, ha comentado uno de estos usuarios, tal y como recoge MacRumors.

Por el momento, se desconoce si estas imágenes realmente pertenecen a otros usuarios de iCloud o son aleatorias, esto es, de otras personas que no necesariamente disponen de este servicio de Apple. La mayoría de los afectados, en cambio, son usuarios de Windows 10 y 11.

*Con información de Europa Press