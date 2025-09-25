Apple aclaró rumores y explicó la verdadera causa de los supuestos ‘rayones’ en la parte trasera de los nuevos iPhone 17

Apple aclaró que los supuestos arañazos detectados en los nuevos iPhone 17 Pro no corresponden a daños permanentes, sino a marcas de “transferencia de material” ocasionadas por el uso de soportes MagSafe antiguos y desgastados. Según la compañía, estas marcas pueden eliminarse fácilmente limpiando la superficie afectada.

El problema, que algunos usuarios han bautizado como ‘scratchgate’, comenzó a circular en los últimos días en redes como X y en la plataforma Reddit, donde varios compradores denunciaron la aparición de rayones y rozaduras en la parte trasera de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, especialmente en los modelos de color azul.

Algunos usuarios señalaron que estas marcas coinciden con el uso de cargadores y soportes MagSafe, accesorios que se acoplan magnéticamente al dispositivo para la carga inalámbrica. Incluso, en unidades de muestra expuestas en tiendas oficiales también se han detectado estos incidentes.

Frente a la polémica, Apple explicó al medio especializado 9to5Mac que las marcas observadas en los equipos de exposición no son arañazos reales, sino restos de material transferido por soportes MagSafe en mal estado.

Además, aseguró que el problema puede resolverse con una simple limpieza y adelantó que ya trabaja en medidas para evitar este tipo de situaciones en los dispositivos de las tiendas.

Los arañazos en el módulo de la cámara

Otra de las quejas asociadas al llamado ‘scratchgate’ tiene que ver con los bordes del módulo de cámaras, donde algunos usuarios han notado arañazos visibles. Según un análisis de iFixit, estos se deben a que el borde del módulo es especialmente afilado, lo que facilita que la capa anodizada se desprenda en las esquinas y genere marcas más profundas.

Apple, por su parte, señaló que el diseño de este módulo es comparable al de otros productos fabricados con aluminio anodizado, como los ordenadores Mac, y que ha superado pruebas de resistencia internas. No obstante, reconoció que, con el uso diario, es normal que se presenten signos de desgaste como pequeñas abrasiones.