La más reciente noticia de tecnología en el mundo Apple fue el lanzamiento de la nueva gama de los celulares iPhone 17, los cuales tuvieron un gran impacto al tener un nuevo diseño y por otra parte, el hardware de las versiones Pro cuentan con un incremento de RAM. Sin embargo, muchos usuarios no tuvieron un encuentro placentero con los nuevos equipos, ya que a través de las redes sociales comenzaron a inundarse de reportes en los cuales se enseñan fotos en donde el nuevo iPhone 17 Pro ha sufrido rayones.

El reporte no dio espera

Las redes sociales no perdonan y más cuando se trata de uno de los últimos productos de Apple como el iPhone 17 Pro.

Imagine comprar uno de los últimos celulares que han salido y que en menos de un mes ya tenga rayones en la parte trasera, esto lo señalan en redes sociales como mala calidad y que la inversión no fue del todo buena.

Este tema es algo que cientos de usuarios a través de X comenzaron a reportar, acompañado de fotos, advirtiendo a otros usuarios que tengan cuidado pues señalaban que con solo con el roce del pantalón al tenerlo en el bolsillo o quizás alguna fricción con monedas leve puede hacer que se raye el teléfono.

Alguien ha experimentado rayones o marcas en sus iPhone 17? 👀 pic.twitter.com/rcOWuWspKI — iManu Mx (@iManuMX) September 24, 2025

Además de advertencias y mensajes que apuntan a la posible calidad del dispositivo, también hubo otros usuarios que querían respuestas por parte de Apple, algo que el equipo de 9to5Mac logró.

Qué son en verdad estos rayones

Tras comunicarse con la empresa de cupertino, la respuesta acerca de los rayones en la parte trasera se debe a que estas “imperfecciones” son por los desgastes de los soportes del MagSafe (es la tecnología de Apple que permite la carga inalámbrica) que se utilizan en las tiendas, además lo más importante, es que aclararon que estos arañazos y rayones no son algo negativo para el dispositivo, pues se trata de material transferido del soporte.

La buena noticia para los usuarios que presentan este tipo de inconvenientes es que se puede solucionar y más fácil de lo que se puede pensar. Apple le afirmó a la fuente señalada que estos arañazos pueden eliminarse con limpieza.

El gran problema del iPhone 17: se raya al toque. Y eso que estos celulares los acaban de poner en exhibición hace menos de una hora pic.twitter.com/gGcH3fSNuK — Eli Kolod (@eli_kolod) September 25, 2025

Es importante tener en cuenta que Apple somete sus dispositivos a rigurosas pruebas y no descarta que algunos de sus productos podrían experimentar un desgaste normal con el tiempo.

9to5Mac también destacó que: “JerryRigEverything también descubrió que el iPhone 17 Pro es impresionantemente resistente a los arañazos fuera de los bordes de la base de la cámara”