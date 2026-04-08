Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras exitoso sobrevuelo lunar: así se preparan los astronautas para el viaje

Los astronautas de la misión Artemis II han completado la primera maniobra de regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna. Según informó la NASA, la nave Orion encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 20:03 (hora del este de Estados Unidos) de este martes. Esta maniobra generó un cambio de velocidad de 1,6 pies por segundo y permitió encaminar a la tripulación de vuelta al planeta.

Artemis II hizo historia: tomó la primera foto del lado oculto de la Luna; también reveló detalles inéditos que logró captar de la superficie

“La astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación”, explicó la agencia estadounidense en su página web, donde publica actualizaciones de la misión desde su despegue el pasado 1 de abril.

Durante una sesión informativa sobre el estado de la misión, funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes enviadas por la tripulación durante el sobrevuelo lunar. Además, confirmaron que el USS John P. Murtha ya zarpó y se dirige a un punto intermedio antes de llegar al sitio de recuperación en el océano Pacífico.

La tripulación se preparó para una noche de descanso antes de afrontar una jornada exigente de pruebas de vuelo y tareas de regreso, programadas para el 8 de abril. En este sentido, la NASA indicó que seguiría proporcionando actualizaciones sobre las operaciones de recuperación y las condiciones meteorológicas en sus informes diarios.

La NASA continúa informando en tiempo real sobre la misión desde su lanzamiento el 1 de abril. Foto: AFP

Asimismo, los astronautas tienen previsto probar una prenda diseñada para mitigar la intolerancia ortostática, un equipo que ayuda a mantener la presión arterial y la circulación durante el retorno a la gravedad terrestre.

Tras estas pruebas, los tripulantes tomarán el control manual de la nave. Utilizarán el campo de visión de Orion para centrar un objetivo específico y orientar la nave con la cola hacia el Sol, con el fin de comparar distintos modos de control.

Artemis II emprende el camino de vuelta

Según la agencia DPA, los astronautas también mantuvieron una breve comunicación con sus colegas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) mediante un enlace de audio. En ese contexto, Christina Koch expresó que no solo le impresionó la belleza de la Tierra, sino también la oscuridad que la rodea, lo que, en su opinión, hace la vista aún más extraordinaria.

La misión Artemis II avanza en su fase de regreso tras completar con éxito el sobrevuelo de la Luna. Foto: AFP

Además, comentó a la astronauta de la EEI Jessica Meir que siempre esperó volver a coincidir con ella en el espacio, aunque nunca imaginó que sería en estas circunstancias. Cabe recordar que ambas participaron en 2019 en la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

Por su parte, el astronauta Victor Glover señaló que la cápsula Orion ofrece mucho menos espacio que la EEI, y destacó que todas las actividades realizadas durante la misión han estado condicionadas por estas limitaciones.

*Con información de Europa Press