Artemis II, rumbo a casa: Orión enciende su motor para ajustar el trayecto de regreso

Tras completar su paso por la órbita lunar, la nave Orión encendió sus propulsores para corregir su trayectoria y comenzar el trayecto de regreso hacia la Tierra.

Este ajuste nombrado “maniobras de corrección de trayectoria” es clave para asegurar que la cápsula siga la ruta correcta de vuelta, marcando el inicio del cierre de una misión histórica.

Maniobras clave para regresar a la Tierra

Según la Nasa, durante el séptimo día de vuelo, la nave comenzó a alejarse de la influencia gravitacional de la Luna y, antes de ese momento, los equipos en tierra aprovecharán para dialogar con los astronautas, como lo realizó el presidente Donald Trump la noche pasada y recoger sus primeras impresiones tras la experiencia en el espacio profundo como el de pasar por la parte oscura lunar.

Donald Trump habló con la tripulación de Artemis II y destacó el impacto histórico de la misión. Foto: NASA

Tras estas operaciones, la Nasa comenta que “el resto del día será en gran parte libre para la tripulación, lo que les dará la oportunidad de descansar antes de retomar sus últimas tareas antes de su regreso a la Tierra”.

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Itinerario de la misión para el octavo día

Dentro del itinerario del octavo día, la Nasa comentó que estará enfocado en ensayos fundamentales para futuras misiones.

Uno de los principales será la evaluación de la capacidad de la nave para proteger a los astronautas frente a eventos de alta radiación, como tormentas solares.

Para ello, la tripulación utilizará los recursos a bordo de Orión con el fin de simular la construcción de un refugio, un aspecto crucial para misiones más lejanas en el espacio.

Además, los astronautas pondrán a prueba el control manual de la nave, realizando maniobras que les permitirán evaluar su comportamiento en diferentes condiciones.

Estas pruebas incluyen orientar la cápsula hacia objetivos específicos y ajustar su posición frente al Sol, recopilando datos que serán clave para el futuro de la exploración espacial.