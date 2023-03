Activando esta opción, Facebook no mostrará el mismo contenido que se pueda ver en la versión regular.

Así puede usar el ‘Modo básico’ de Facebook para no gastar su plan de datos

Desde su lanzamiento, Facebook se ha convertido en una delas redes sociales con más usuarios en el mundo, motivo por el cual su conexión es indispensable para muchos.

Lo anterior, puede causar que el consumo de datos móviles sea superior, es decir, que, con el paso de los días no será posible acceder a la aplicación desarrollada por Meta hasta vincular a una red Wifi.

Sin embargo, pocos saben que existe un método donde los internautas pueden tener ingreso a la red social sin la necesidad de que los operadores móviles reduzcan la cantidad de datos disponibles. Para lograrlo, será preciso activar el ‘Modo básico’ de la app, opción que se puede activar en cualquier smartphone.

Facebook cuenta con diferentes opciones para los usuarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo activar el ‘Modo básico de Facebook?

Pasos:

Asegurarse de que el celular no esté conectado a una red Wifi.

Ingresar a Facebook.

Ubicar y presionar el apartado ‘Menú'.

Acto seguido, presionar la ‘Configuración de la red móvil’ o en el ‘Centro de servicios móviles’.

En este apartado, se podrá activar el ‘Modo básico de Facebook’.

Es importante mencionar que, Facebook no mostrará el mismo contenido que se pueda ver en la versión regular. La plataforma no dejará ver publicaciones o interacciones relacionadas con fotos, audios, videojuegos y videos que podrían ofrecerse en la versión completa.

Ahora bien, si los usuarios pretenden visualizar los archivos multimedia u otros contenidos relacionados, está la opción de activar los datos o la conexión a una red Wifi.

Otro método es a través de Facebook Lite, una aplicación que ofrece un contenido parecido a la principal, pero que cuenta con restricciones, debido a que está diseñada para minimizar el consumo de los datos móviles durante la respectiva navegación.

Los usuarios pueden acceder a Facebook Lite. - Foto: Getty Images

Algunos operadores ya cuentan con planes en donde especifican que no harán cobros adicionales por el uso de datos, razón por la cual los usuarios podrán acceder de forma gratuita a Facebook.

Así se puede descargar videos de Facebook y Twitter de forma gratuita

El alto número de usuarios que existen en las redes sociales, específicamente en Facebook y Twitter, ha hecho que la producción de contenidos esté en un alto flujo, motivo por el cual se han convertido en una parte indispensable de la vida de las personas.

Los usuarios suelen publicar videos que en la mayoría de ocasiones se pueden llegar a volver virales. Sin embargo, muchos de ellos ignoran cuál es el procedimiento para realizar la descarga de este tipo de producciones.

Es importante precisar que Facebook y Twitter no permite a los usuarios descargarlos de forma directa, debido a sus políticas de privacidad. No obstante, existen diferentes métodos que los internautas pueden llevar a cabo para guardar los videos en el dispositivo móvil u ordenador.

Por ejemplo, en Facebook se puede instalar la aplicación ‘Descargar videos de Facebook’ o ingresar a la página web FDOWN y realizar los siguientes pasos:

Copiar la URL del video de preferencia.

Pegar en la opción ‘Enter Facebook Video Link’.

Presionar en ‘Descargar’.

Por último, elegir la calidad correspondiente.

Otro método es a través del celular, ya sea con un sistema operativo Android o iOS y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a Facebook.

Seleccionar la publicación original del video que se quiere descargar.

Presionar en ‘Compartir’.

Pulsar en ‘Copiar link’.

Abrir Google Chrome o Safari.

Pegar el link en la lista de direcciones y dirigirse al video.

Acto seguido, se debe abrir nuevamente el link en la lista de direcciones.

Ubicarse en “https://mfacebook” y cambiar por “https://mbasicfacebook”.

Reproducir el video y luego seleccionar el ícono de los tres puntos ubicados en la parte inferior derecha.

Finalmente, pulsar en ‘Descargar video’.

Por otra parte, para descargar videos de Twitter también existen diferentes métodos, como, por ejemplo, la aplicación ‘Download Twitter Videos’ o ‘TweetSave’ y se realizan los siguientes pasos:

Con una serie de pasos, los usuarios podrán descargar videos en Twitter. - Foto: Getty Images

Abrir Twitter y hacer clic en la opción ‘Compartir’.

Elegir el apartado ‘Compartir Tweet a través de’.

Escoger ‘Descargar la aplicación de videos de Twitter’.

Pulsar en la opción ‘Descarga’.

Finalmente, elegir la calidad correspondiente.

Otra forma es utilizando la plataforma web llamada twittervideodownloader. Acto seguido, se tendrá que pegar el link del video que se quiere descargar y hacer clic en el botón derecho, el cual indica ‘Paste Tweet URL Here’. Por último, descargar el video en ‘Download video’.