Suscribirse

Astronomía

Asteroide 2025 TF: la roca espacial sorprendió al pasar peligrosamente cerca de la Tierra sin ser detectado a tiempo

Para cuando los telescopios detectaron al asteroide 2025 TF, ya había pasado rozando nuestro planeta, más cerca incluso que la Estación Espacial Internacional.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Tecnología
8 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
Un fenómeno astronómico histórico: el impacto de un meteorito grabado en video y audio.
Asteroide pasó a solo 428 km de la Tierra sin ser detectado | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un pequeño asteroide pasó rozando nuestro planeta la semana pasada a una distancia similar o incluso menor que la de muchos satélites, y los astrónomos ni siquiera lo vieron venir.

El objeto, ahora oficialmente denominado 2025 TF, sobrevoló silenciosamente la Antártida el 1 de octubre a las 00:47:26 UTC, a tan solo 428 kilómetros de la superficie terrestre, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Para poner esta distancia en perspectiva, el asteroide pasó dentro de la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que oscila entre 370 y 460 kilómetros de altura, aclaró la agencia.

Este sobrevuelo representa el segundo mayor acercamiento registrado de un asteroide que no impactó contra nuestro planeta. De acuerdo con Science Alert, el récord actual lo mantiene una roca llamada 2020 VT4, que pasó a solo 368 kilómetros en noviembre de 2020.

El asteroide 2025 TF pasó a solo 428 kilómetros de la superficie terrestre, más cerca que la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional.
El asteroide 2025 TF pasó a solo 428 kilómetros de la superficie terrestre, más cerca que la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional. | Foto: DW

Asteroide no detectado hasta horas después

Lo más llamativo, sin embargo, no fue su cercanía, sino su discreción. El asteroide no fue detectado hasta horas después de su sobrevuelo, cuando los datos del Catalina Sky Survey, un programa estadounidense de detección de objetos cercanos a la Tierra, revelaron su trayectoria.

De hecho, de acuerdo con Science Alert, el primer reporte formal llegó desde el Observatorio Kitt Peak-Bok en Arizona, a las 06:36 UTC, unas seis horas después del paso cercano.

Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo para afinar la información. Astrónomos de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA utilizaron el telescopio del Observatorio Las Cumbres en Australia para confirmar su órbita y reconstruir su trayectoria exacta.

Un trabajo de precisión astronómica, considerando que rastrear una roca de uno o dos metros de ancho en la inmensidad del espacio es, en palabras de la ESA, una auténtica hazaña.

¿Representaba el 2025 TF una amenaza para la Tierra?

En realidad, no. Con un diámetro estimado de apenas 1 a 3 metros –más o menos el tamaño de un automóvil pequeño–, el 2025 TF no representaba ninguna amenaza significativa.

De haber entrado en nuestra atmósfera, probablemente se habría desintegrado en forma de una espectacular bola de fuego. De hecho, según bromeó Science Alert, el único que podría haber encontrado restos del evento habría sido “algún pingüino curioso”.

Dos asteroides cercanos en 48 horas

Curiosamente, este no fue el único visitante celestial de la semana. Apenas un día después, el 2 de octubre, los astrónomos del Observatorio Mount Lemmon en Arizona detectaron otro asteroide –esta vez pasando por debajo de la Tierra–, denominado 2025 TQ2, pocas horas antes de que pasara a unos 4.851 kilómetros sobre Canadá.

Esta distancia, aunque considerablemente mayor que la del 2025 TF, sigue siendo menor que el propio diámetro de la Tierra.

Según EarthSky, estos dos objetos no están relacionados entre sí. El 2025 TQ2 pertenece a una categoría conocida como asteroides de tipo Aten y orbita alrededor del Sol cada 285 días, mientras que el 2025 TF es un asteroide de tipo Apolo con una órbita de 751 días.

¿Cuándo regresará el asteroide 2025 TF?

Para quienes se pregunten si volveremos a ver al 2025 TF, Science Alert informa que regresará a nuestro vecindario en abril de 2087, aunque en esa ocasión mantendrá una distancia mucho más prudente: aproximadamente 8 millones de kilómetros, unas 21 veces más lejos que la Luna.

Contexto: Cómo ver los planetas, estrellas y satélites en tiempo real desde su celular

Estos encuentros cercanos nos recuerdan que nuestro planeta está constantemente expuesto al tráfico de objetos espaciales. La NASA clasifica como “potencialmente peligroso” a todo asteroide de más de 140 metros de diámetro, cuya órbita lo lleve a pasar a menos de unos 7,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Afortunadamente, según Science Alert, actualmente ningún objeto conocido supone una amenaza significativa para nuestro planeta durante al menos los próximos 100 años.

Aunque la Tierra esquivó esta “bola de fuego” potencial, los observadores del cielo pueden consolarse con la lluvia de meteoros Draconidas, que alcanzará su punto máximo el 8 de octubre. A diferencia de los asteroides, las Dracónidas proceden del material helado que se desprende del cometa 21P/Giacobini-Zinner durante su órbita de 6,5 años.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G será la artista principal de la pasarela de Victoria’s Secret: cuándo y dónde ver el show

2. “Habrá más capturas”, el director de la Policía advirtió que avanzan en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. ¿Por qué el presidente Petro será investigado por gastos en su campaña a la consulta del Pacto Histórico?

4. James Rodríguez se pronunció sobre el patadón y le mandó mensaje a Jefferson Lerma: esto dijo

5. Fiscalía pide cárcel para Misael Cadavid y dos personas más por hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsteroidePlaneta TierraEspacio

Noticias Destacadas

Conectar unos audífonos Bluetooth al celular parece algo sencillo, pero a veces el proceso no sale como se espera.

¿No logra conectar sus audífonos inalámbricos al celular? Siga estos pasos para solucionar el error de inmediato

Redacción Tecnología
Un fenómeno astronómico histórico: el impacto de un meteorito grabado en video y audio.

Asteroide 2025 TF: la roca espacial sorprendió al pasar peligrosamente cerca de la Tierra sin ser detectado a tiempo

Redacción Tecnología
La otra persona debe ser informada de la grabación de llamadas.

La función que le permite grabar llamadas desde su celular fácilmente y sin violar la privacidad

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.