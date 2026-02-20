Ciencia

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Su veloz salida del Sistema Solar no ha frenado los planes para perseguirlo.

David Alejandro Rojas García

20 de febrero de 2026, 6:50 p. m.
El enigmático 3I/ATLAS sigue su marcha mientras científicos estudian cómo alcanzarlo. Foto: Getty Images

En 2025, el hallazgo de 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar identificado cruzando por nuestro vecindario, un viajero procedente de fuera del Sistema Solar que no solo captó la atención de astrónomos, sino también del público.

Aunque ya se dirige hacia el exterior a una velocidad cercana a los 58 kilómetros por segundo, su travesía aún no concluye. Observatorios en la superficie terrestre y telescopios en órbita continúan siguiéndolo para intentar descifrar su composición, su forma y sobre todo, su origen.

Mientras el objeto se aleja, surge una pregunta inevitable: ¿es posible alcanzarlo antes de que desaparezca para siempre y más a esa velocidad?

Una maniobra extrema para darle alcance

Un estudio reciente divulgado en la plataforma arXiv por investigadores de la Initiative for Interstellar Studies explora una alternativa que hasta hace poco parecía improbable.

La propuesta consiste en utilizar una estrategia conocida como Maniobra Solar Oberth (SOM).

Esto implicaría enviar una nave hacia las cercanías del Sol y en el punto más próximo, encender sus motores para aprovechar la intensa gravedad solar como impulso adicional. Esa “patada gravitatoria” permitiría que la sonda salga disparada a mayor velocidad en dirección a 3I/ATLAS.

Los análisis indican que la mejor ventana para un lanzamiento estaría entre 2031 y 2037, siendo 2035 el año más eficiente desde el punto de vista energético.

Un objeto procedente del espacio profundo ha puesto en alerta a astrónomos y observadores en distintos países.
Un análisis publicado en arXiv plantea una estrategia poco convencional para intentar alcanzar al objeto interestelar. Foto: Generada con IA - Bing

Sin embargo, incluso con esa planificación, el encuentro no sería inmediato:

“La misión de referencia requiere un SOM a 3,2 radios solares desde el centro del Sol, con una intercepción después de 35-50 años”.

Para lograrlo, el proyecto requeriría una combinación de potentes impulsores de combustible sólido y una nave de gran capacidad, reabastecida previamente en órbita baja terrestre.

“Como es inevitable con un SOM, parte de la masa de la carga útil se necesitaría para un escudo térmico que protegiera contra el alto flujo solar en el perihelio bajo”, recoge la investigación.

Nasa comparte impresionante hallazgo del 3I/ATLAS “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Los desafíos de una misión a medio siglo

El plan, aunque viable en papel, enfrenta obstáculos considerables.

La misión exigiría una fuente de energía que funcione durante décadas en el espacio profundo.
Proyección de i4is sobre cómo la humanidad alcanzaría al cometa 3I/ATLAS en su trayecto. Foto: i4is
  • El primero es tecnológico: diseñar una protección térmica que soporte condiciones cercanas al astro rey sin comprometer los instrumentos científicos.
  • El segundo es energético: Una travesía de varias décadas en regiones alejadas del Sol obligaría a la nave a depender de una fuente de energía nuclear de larga duración, similar a los generadores termoeléctricos utilizados en misiones espaciales de largo alcance. Sin esa autonomía, el contacto con la sonda sería imposible mucho antes del esperado encuentro.

Si la iniciativa prospera y despega en la próxima década, el acercamiento a 3I/ATLAS podría producirse hacia 2085. De concretarse, sería una de las misiones más largas y audaces jamás concebidas, con el objetivo de estudiar de cerca un fragmento de otro sistema estelar.

