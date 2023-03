Bill Gates prohibió a sus hijos usar un dispositivo que todo el mundo tiene para que tuvieran éxito en el futuro; ¿cuál es?

Bill Gates es una de las figuras más importantes en la industria de la tecnología al ser el cofundador de Microsoft y por sus posteriores contribuciones en el desarrollo de nuevas tecnologías, además de impulsar iniciativas que ayuden a detener el calentamiento global.

De hecho, durante la pandemia del covid-19, Gates ganó un mayor reconocimiento al ser una voz relevante durante las diferentes discusiones sobre el origen del virus, sus efectos en varias zonas del mundo y las posibles opciones que se podrían tomar para desarrollar una vacuna.

De igual manera, el cofundador de Microsoft captó la atención de la comunidad científica y otros sectores gracias a sus predicciones sobre las consecuencias de distribuir de forma equivocada la vacuna contra el covid. Junto a la terrible crisis que podría enfrentar la humanidad en los próximos años si no se toman medidas drásticas para contener el calentamiento global.

Pese a que Bill Gates siempre se ha mostrado como un hombre que está involucrado en una gran cantidad de proyectos, negocios y otras actividades, Gates también ha procurado brindarle una atención a la crianza de sus hijos, en especial a su educación y a otros hábitos que ellos tienen.

A pesar de que los hijos del magnate contaban con todos los recursos para poder tener lo que ellos quisieran, el empresario y filántropo tomó una decisión que para muchos sería contradictoria.

¿Cuál era el dispositivo tecnológico que los hijos de Bill Gates tenían prohibido usar?

Durante su infancia y parte de la adolescencia, los tres hijos de Gates tuvieron una estricta exigencia en torno a sus deberes académicos y otras actividades que contribuyeran en su educación. De acuerdo a su desempeño, los niños tenían la oportunidad de ver la televisión, jugar videojuegos o utilizar un computador, equipos que eran de uso normal para otros jóvenes.

Sin embargo, los hijos de Bill Gates tenían rotundamente prohibido el uso de un dispositivo pese a que ellos lograran excelentes calificaciones, o que tuvieran un comportamiento ejemplar en el colegio.

Gates no permitió que sus hijos pudieran utilizar un teléfono celular, según un informe de El Cronista, el empresario se reusó a que los niños emplearan un móvil hasta que cumplieran los 14 años.

De hecho, cuando llegaron a tener la edad permitida para tener un teléfono, el magnate siguió impuso una serie de reglas para la utilización del dispositivo. Los jóvenes tenían prohibido emplear el equipo cuando estaban en la mesa, estaba prohibido en la mesa, durante la hora de cena.

Los niños deben tener acompañamiento de sus padres cuando usen un smartphone. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Curiosamente, el cofundador de Microsoft impidió que sus hijos tuvieran acceso a un dispositivo que por varios años su empresa vendió.

Es imposible afirmar si la decisión de Gates de negar el acceso al celular fue uno de los factores que impulsó el potencial de sus hijos, no obstante hay que recalcar que cada uno de los hijos del empresario hoy en día tiene un lugar destacado en la profesión que decidieron tener.

¿Quiénes son los hijos de Bill Gates?

Jennifer Gates

La hija mayor del empresario se graduó como Biología Humana en la Universidad de Stanford, pero estudió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Paralelamente, Jennifer ha desarrollado un gran interés por los caballos y por ello procura participar en competencias internacionales de equitación, además, tiene un equipo hípico, los ‘Paris Panthers’, y tiene un rancho llamado Evergate Stables.

Jennifer Gates es la hija mayor de Bill Gates. - Foto: Instagram oficial de Jennifer Gates / @jenniferkgates

Rory John

El segundo hijo de Gates decidió estudiar Informática y Economía en la Duke University, posteriormente amplió sus conocimientos en la escuela de negocios Fuqua School of Business. Rory ya cuenta con una doble titulación y un máster, títulos obtuvo en tan solo cuatro años.

Además, escribió un libro titulado ‘Qué conocemos por diamante’.

Phoebe Adele

La hija menor del magnate decidió convertirse en bailarina de ballet, por ello se formó en American Ballet Theatre School, The Juilliard School y el Lincoln Center for the Performing Arts.