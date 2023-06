Bill Gates reveló cuál es su recomendado favorito en Netflix

Este viernes 2 de junio se conoció que Bill Gates, el cofundador de Microsoft, es uno de los hombres más influyentes en el mundo, no solo de la tecnología, sino de la ciencia y los negocio, también saca tiempo para el ocio e hizo una recomendación en plataformas de streaming para entretenerse un buen rato.

En este mismo sentido, el empresario e inversor recomendó una serie que está dentro del catalogo de Netflix. Se trata de Borgen, una producción de realizada en 2010 por Soren Kragh-Jacobsen y Rumle Hammerich; con cuatro temporadas y 38 capítulos hacen que esta sea la recomendada por Gates.

“Borgen es entretenido por encima de todo, pero también he aprendido mucho viéndolo”, indicó Bill Gates en su blog personal: Gate´s Notes.

Bill Gates hizo varias recomendaciones al momento de descansar. - Foto: REUTERS

Allí, además de su recomendación en Netflix, el magnate también citó el título de dos libros que para el son infaltables en los momentos de ocio y descanso.

“Estoy recomendando solo dos libros, una novela y otro de no ficción, además de una combinación de otras cosas que he disfrutado últimamente”, indicó el filántropo.

Se trata de Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow (Mañana, y mañana, y mañana), de Gabrielle Zevin y el libro Born in Blackness (Nacido en la negrura) de Howard French.

Estrenos de Netflix en junio 2023: lista con las series y películas que llegan

Mayo llegó a su fin y, como es costumbre, las plataformas de contenido vía streaming han comenzado a anunciar cuáles serán las novedades que sus servicios próximamente ofrecerán.

En el marco de esta tendencia, Netflix ya ha revelado el listado con las producciones que estarán disponibles en su plataforma a partir de los primeros días de junio de 2023.

Estrenos de Netflix en Colombia para junio de 2023

Netflix anunció un nuevo cobro para sus usuarios en Colombia. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Nuevas series

Valeria: Temporada 3 (2/6/2023)

El amor es ciego: Brasil - Temporada 3 (7/6/2023)

Yo nunca: Temporada 4 (8/6/2023)

Sabuesos (9/6/2023)

Glamorous (22/6/2023)

Titanes: Temporada 4 (25/6/2023)

The Witcher: Temporada 3 (Volumen 1) (29/6/2023)

Celebridad - Contenido coreano 🇰🇷

¿Es pastel?: Segunda tanda (30/6/2023)

La realidad está aquí (6/6/2023)

Los días (1/6/2023)

Recursos Humanos: Temporada 2 (9/6/2023)

Black Mirror: Temporada 6

Nuevas películas

Chris Hemsworth es Tyler Rake en la película 'Extraction 2' - Foto: Oficial de Netflix / Suministrada a la prensa

85 South: Ghetto Legends (20/6/2023)

La combinación perfecta (23/6/2023)

A través del mar (23/6/2023)

Nimona (30/6/2023)

Amar Es Madurar (21/6/2023)

Érase una vez (1/6/2023)

Código de honor (1/6/2023)

Ricos de amor 2 (2/6/2023)

¡Huye! (15/6/2023)

Petróleo sangriento (15/6/2023)

Pelé: El nacimiento de una leyenda (16/6/2023)

Perros pastores (1/6/2023)

Misión de rescate 2 (16/6/2023)

Documentales y especiales

Amy Schumer: Emergency Contact (13/6/2023)

Arnold (7/6/2023)

Tour de Francia: En el corazón del pelotón (8/6/2023)

Baraja: La firma del asesino (9/6/2023)

Nuestro planeta II (14/6/2023)

Descubre los misterios de miles de millones de animales que viajan por la Tierra en esta serie documental sobre las grandes migraciones.

Cazar asesinos: Temporada 3 (23/6/2023)

Músculos y caos: Una versión no autorizada de Gladiadores americanos (28/6/2023)

Cuiden a Maya (19/6/2023)

Niños y familia

LEGO Ninjago: El ascenso de los dragones (1/6/2023)

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 4 (6/6/2023)

Casi un narval (19/6/2023)

Viajes definitivos Pokémon: Parte 3 (23/6/2023)

PAW Patrol: La película (14/6/2023)

Hotel Transylvania (1/6/2023)

Pollitos en fuga (1/6/2023)

Anime

Black Clover: La espada del rey mago (16/6/2023)

Ōoku: Los aposentos privados (29/6/2023)

Así quedarán los precios de los planes en Colombia con el nuevo cobro en la plataforma

Netflix anunció recientemente nuevas funciones que, según la marca, estarían orientadas a administrar mejor los accesos a las cuentas de los usuarios. Por medio de un comunicado, la plataforma de streaming estadounidense explicó cómo será el funcionamiento.

“A partir de hoy, enviaremos el siguiente email a nuestros miembros en Colombia que comparten su cuenta de Netflix fuera de sus hogares. Las cuentas de Netflix están diseñadas para usarse en un mismo hogar”, indicó en su mensaje Netflix.

De igual manera, la empresa manifestó que todas las personas que vivan en ese hogar pueden acceder a Netflix desde cualquier lugar en el que se encuentren (en su casa, de vacaciones o de viaje) y hacer uso de nuevas funciones como “Transferir un perfil” o “Administrar accesos y dispositivos”.