ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 11:43 p. m.
OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones.
OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones. Foto: VCG via Getty Images

OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de ‘emojis’.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

Junto a estas novedades, la compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Así, a las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de ‘cálido’ o ‘entusiasta’, a las que se les puede ajustar el grado de uso.

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el ‘chatbot’ adopte “más” o “menos” estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como ha detallado OpenAI en una publicación en la red social X.

OpenAI anuncia cambios en sus modelos y ChatGPT para afrontar con seguridad las situaciones de crisis mental y emocional.
La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del ‘chatbot’, donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de ‘emojis’ o de encabezados y listas.

Con todo ello, son ajustes con los que la compañía pretende ofrecer más opciones para asegurar que el comportamiento del ‘chatbot’ se ajusta a los usuarios, con la idea de ofrecer resultados más óptimos con base en sus gustos.

OpenAI ha dado a conocer nuevos avances para reforzar la seguridad del navegador ChatGPT Atlas frente a las vulnerabilidades derivadas de los ataques de inyección. Para ello, la compañía ha implementado un sistema de defensa continua que se anticipa a este tipo de amenazas y busca reducir los riesgos para los usuarios.

ChatGPT Atlas, lanzado en octubre, incorpora funciones avanzadas que permiten al asistente visualizar páginas web y ejecutar acciones dentro del navegador de forma autónoma. Estas capacidades mejoran la productividad durante la navegación y amplían las posibilidades de asistencia al usuario en múltiples tareas.

El histórico Asistente de Google tiene los días contados: Gemini lo reemplazará definitivamente en 2026 por este motivo

No obstante, al igual que otros navegadores con autonomía operativa, ChatGPT Atlas no está exento de riesgos. En concreto, puede verse afectado por ataques de inyección, una técnica que introduce instrucciones ocultas para que el modelo de lenguaje las procese y ejecute acciones que, en condiciones normales, estarían bloqueadas por su carácter potencialmente dañino.

* Con información de Europa Press.

