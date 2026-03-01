Científicos revelan imagen inédita del cometa 3I/ATLAS que muestra un cambio inesperado y detalles nunca antes observados

La cámara científica del Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha captado una impactante imagen que muestra el cometa interestelar 3I/ATLAS expulsando polvo y gas.

El diminuto núcleo del cometa (que no es visible en la imagen) está rodeado por un brillante halo de gas conocido como coma. Una larga cola se extiende desde el cometa, y se observan indicios de rayos, chorros, corrientes y filamentos, según informó la ESA.

La cámara científica del Juice capta el cometa interestelar 3I/ATLAS expulsando polvo y gas. Foto: Europa Press

El recuadro de la imagen muestra los mismos datos, pero procesados para resaltar la estructura de la coma. Las flechas en la esquina superior izquierda indican la dirección en la que se movía el cometa (azul) y la dirección relativa al Sol (amarilla).

Si bien 3I/ATLAS es un visitante del espacio interestelar, procedente de fuera del Sistema Solar, su comportamiento coincide plenamente con el esperado de un cometa normal.

La cámara, llamada JANUS, tomó esta imagen el 6 de noviembre de 2025, apenas siete días después de que el cometa realizara su aproximación más cercana al Sol. En ese momento, Juice estaba a unos 66 millones de kilómetros del cometa.

Científicos piden a estos países prepararse para un eclipse lunar sin precedentes que se teñirá de rojo este 3 de marzo

A lo largo de noviembre, Juice utilizó cinco de sus instrumentos científicos para observar 3I/ATLAS: JANUS, MAJIS, SWI, PEP y UVS. Juntos, recopilaron información que revelará cómo se comportaba el cometa y de qué está hecho.

Durante los meses posteriores a las observaciones, Juice se encontraba en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. Utilizaba su antena principal de alta ganancia como escudo térmico y su antena más pequeña de ganancia media para enviar datos a la Tierra a menor velocidad. Esto significó que los equipos de instrumentación tuvieron que esperar hasta la semana pasada para recibir los datos; ahora están trabajando arduamente para analizarlos.

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile. Foto: Getty Images

En total, JANUS tomó más de 120 imágenes de 3I/ATLAS en un amplio rango de longitudes de onda. El equipo del instrumento está analizando con más detalle todas estas imágenes para comprender qué revelan sobre el cometa.

Mientras tanto, los equipos de MAJIS y UVS están ocupados estudiando datos espectrométricos, los responsables de SWI investigan datos sobre la composición del cometa y el equipo de PEP profundiza en los datos de partículas. Junto con el equipo de la ESA que trabaja en la cámara de navegación de Juice, que también fotografió 3I/ATLAS, se reunirán a finales de marzo para debatir sus hallazgos.

*Con información de Europa Press.