Científicos revelaron nuevos hallazgos sobre un asteroide que impactó en el Mar del Norte hace millones de años

El cráter Silverpit se encuentra a 700 metros bajo el lecho marino en el Mar del Norte, a unos 128 kilómetros de la costa de Yorkshire.

Redacción Tecnología
23 de septiembre de 2025, 1:29 p. m.
Un asteroide impactó en el Mar del Norte hace millones de años | Foto: Getty Images

Nuevas evidencias confirman que el cráter Silverpit, en el fondo del Mar del Norte, fue causado por el impacto de un asteroide o cometa de unos 160 metros hace unos 43-46 millones de años.

Un equipo dirigido por el Dr. Uisdean Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, utilizó imágenes sísmicas, análisis microscópicos de detritos de roca y modelos numéricos para proporcionar la evidencia más sólida hasta la fecha de que Silverpit es uno de los raros cráteres de impacto de la Tierra. Sus hallazgos se publican en Nature Communications.

El cráter Silverpit se encuentra a 700 metros bajo el lecho marino en el Mar del Norte, a unos 128 kilómetros de la costa de Yorkshire.

Desde su descubrimiento en 2002, este cráter de 3 km de ancho, rodeado por una zona de fallas circulares de 20 km de ancho, ha sido el centro de un acalorado debate entre los geólogos.

Los estudios iniciales sugirieron que se trataba de un cráter de impacto. Los científicos que lo descubrieron destacaron su pico central, su forma circular y sus fallas concéntricas, características a menudo asociadas con impactos de hipervelocidad.

Votación equivocada

Sin embargo, teorías alternativas sostenían que la estructura del cráter se debía al movimiento de sal a gran profundidad bajo el suelo del cráter o al colapso del lecho marino debido a la actividad volcánica.

Morfología de la superficie del cráter y atributos sísmicos de los horizontes en el fondo del cráter.
Morfología de la superficie del cráter y atributos sísmicos de los horizontes en el fondo del cráter. | Foto: Europa Press

En 2009, los geólogos sometieron a votación la formación del cráter, como se informó en la edición de diciembre de la revista Geoscientist de ese año; la mayoría votó en contra de la hipótesis del cráter de impacto. Nuevas evidencias han demostrado que estaban equivocados.

El equipo dirigido por Heriot-Watt utilizó datos de imágenes sísmicas recientemente disponibles y evidencia del subsuelo marino para confirmar la teoría del impacto.

Un asteroide de 160 metros

El Dr. Nicholson, sedimentólogo de la Facultad de Energía, Geociencias, Infraestructura y Sociedad de la Universidad Heriot-Watt, afirmó: “Nuevas imágenes sísmicas nos han proporcionado una visión sin precedentes del cráter. Muestras de un pozo petrolero de la zona también revelaron raros cristales de cuarzo y feldespato ‘impactados’ a la misma profundidad que el fondo del cráter. Tuvimos una suerte excepcional al encontrarlos: un verdadero hallazgo de ‘una aguja en un pajar’”.

Un estudio reciente describe cómo un posible impacto futuro de un asteroide de 500 metros de diámetro.
"En cuestión de minutos, creó una cortina de roca y agua de 1,5 kilómetros de altura que luego se derrumbó en el mar, creando un tsunami de más de 100 metros de altura”. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego, añadió que: “Estos hallazgos demuestran sin lugar a dudas la hipótesis del cráter de impacto, ya que su estructura solo se puede crear mediante presiones de choque extremas. Nuestra evidencia muestra que un asteroide de 160 metros de ancho impactó el lecho marino desde el oeste en un ángulo bajo. En cuestión de minutos, creó una cortina de roca y agua de 1,5 kilómetros de altura que luego se derrumbó en el mar, creando un tsunami de más de 100 metros de altura”.

El profesor Gareth Collins, del Imperial College de Londres, participó en el debate sobre el cráter Silverpit en 2009 y también proporcionó los modelos numéricos para el nuevo estudio. “Siempre pensé que la hipótesis del impacto era la explicación más sencilla y la más coherente con las observaciones”, declaró el profesor Collins en un comunicado.

“Es muy gratificante haber encontrado finalmente la solución milagrosa. Ahora podemos dedicarnos a la emocionante tarea de utilizar los nuevos y asombrosos datos para aprender más sobre cómo los impactos moldean los planetas bajo la superficie, algo realmente difícil de hacer en otros planetas”, añadió.

El Dr. Nicholson afirmó en un comunicado: “Silverpit es un cráter de impacto de hipervelocidad excepcionalmente preservado. Estos son excepcionales porque la Tierra es un planeta muy dinámico: la tectónica de placas y la erosión destruyen casi todos los rastros de la mayoría de estos eventos. Existen alrededor de 200 cráteres de impacto confirmados en tierra, y solo se han identificado unos 33 bajo el océano".

La confirmación de Silverpit como cráter de impacto lo sitúa junto a estructuras como el cráter Chicxulub en México, vinculado a la extinción masiva de los dinosaurios, y el cráter Nadir frente a África Occidental, recientemente confirmado como lugar de impacto.

*Con información de Europa Press.

