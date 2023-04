¿Cómo conectar un celular a un televisor para ver fotos y videos?

A menudo, las personas invitan a otras a mirar fotografías y videos que tienen almacenados en sus teléfonos celulares y que no necesariamente han sido publicados en redes sociales.

Recuerdos de un viaje, imágenes de conciertos, eventos deportivos, congresos, foros, etc., son solo algunos de los ejemplos. Sin embargo, la pantalla de los smartphones no suele ser la más idónea para que más de dos personas vean el contenido en cuestión.

Pensando este obstáculo, los desarrolladores de televisores inteligentes y dispositivos móviles facilitaron la opción de conectar ambos artefactos para proyectar las imágenes del celular en una pantalla mucho más amplia.

El portal especializado en tecnología Xataca detalla que para lograr la conexión se necesita de un elemento que haga de ‘puente’ entre ambos dispositivos. La opción más tradicional es mediante un cable, aunque la mayoría de televisores actuales incluyen protocolos de proyección inalámbricos para conectarlo con el smartphone.

En el caso de que se utilicen cables, la referencia más común es de USB a HDMI. De esta manera, bastará con conectar el celular al televisor y seleccionar la opción de proyección que esté predeterminada en los artefactos.

Una vez se cuente con el cable se deben seguir los siguientes pasos:

Conectar el extremo USB al celular y el HDMI a un puerto libre del televisor.

Seleccionar la opción “Entrada HDMI” en el televisor.

La imágenes del celular deberían proyectarse automáticamente en el televisor.

Algunos televisores inteligentes facilitan la conexión y no requieren de cable u otros elementos que hagan de ‘puente’.

Para verificar si el smart tv es compatible con el teléfono celular hay que hacer lo siguiente:

Abrir una aplicación que permita el envío de contenido, como YouTube.

Encender el televisor y verificar que esté conectado a la misma red wifi que el teléfono celular.

Pulsar sobre el icono de envío en la app de YouTube, desde el móvil.

Verificar si el televisor aparece en la lista de dispositivos disponibles.

Smart TV lento: ¿cómo mejorar la velocidad e instalar nuevas aplicaciones?

Desde hace mucho tiempo, el televisor es uno de los aparatos esenciales del hogar, debido a que hacen parte del entretenimiento de muchas personas. Su avance tecnológico ha permitido que este elemento ofrezca funciones inteligentes que lo han hecho muy versátil y funcional para algunas actividades diarias, a estos nuevos modelos se les conoce como Smart TV.

No obstante, con el paso de los años se pueden presentar problemas en su sistema operativo, como la lentitud de carga en las aplicaciones que se tiene instaladas, así como la navegación en internet y la transmisión de contenido.

Así como los celulares, los televisores inteligentes también se pueden actualizar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para evitar cualquier imprevisto con el televisor inteligente, será necesario implementar medidas para conseguirlo, motivo por el cual el portal Computer Hoy da a conocer un compilado de ellas y son las siguientes:

Liberar espacio

Llevar a cabo este proceso puede mejorar de forma significativa el rendimiento del Smart Tv y sus respectivas funciones. Para lograrlo, los usuarios deben ingresar a la tienda de aplicaciones del televisor y eliminar aplicaciones que no se utilizan.

La eliminación de archivos multimedia es otro método que se puede implementar. Para conseguirlo, será necesario ingresar al apartado ‘Almacenamiento’ y borrar las fotos y videos que se consideren. En esta misma opción, los usuarios pueden eliminar la memoria caché y los archivos temporales.

Televisores inteligentes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Problemas de conexión

Cuando se presentan problemas en la conexión a internet; se debe a interferencias de otros dispositivos, un hardware obsoleto o una seña débil, razón por la cual será necesario contactar con el operador para exponer los problemas de conexión.

Otra opción está en conectar el Smart TV al router con un cable Ethernet; esto permitirá una conexión más rápida que una inalámbrica. También se puede reiniciar el router.

Actualizar el Smart TV

Así como pasa con los dispositivos móviles, los televisores inteligentes también deben ser actualizados, motivo por el cual los usuarios deben ingresar a los ‘Ajustes’ y buscar el apartado ‘Actualización de software’. Acto seguido, presionar en ‘Descargar’ para iniciar el proceso de actualización. Realizar este paso solucionará los problemas de lentitud.