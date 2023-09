Con este gran truco logrará que los correos importantes no se vayan a ‘spam’

¿Qué es un correo Spam?

Tipos de correos de Spam

Función de Gmail para que los correos importantes no vayan a Spam

El filtro de spam tiene una ventaja y es que atrapa mensajes que evitan ataques directos de phishing , pero en algunas ocasiones marca como Spam algunos mensajes que no debería, por esta razón acá podrá encontrar cómo hacer que el correo no marque como Spam mensajes importantes que funciona tanto en Windows como en MAC.