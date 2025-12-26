Tecnología

Desbloquee funciones ocultas de Alexa con estos comandos sencillos que mejoran su productividad dentro de la casa

Su uso cotidiano ha hecho que muchos usuarios la integren como una herramienta básica para agilizar rutinas y mejorar la comodidad dentro de casa.

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 3:35 p. m.
Varias herramientas poco conocidas del asistente de Amazon pueden activarse para mejorar su experiencia.
Alexa se ha convertido en un dispositivo habitual que se encuentra en la mayoría de los hogares, donde facilita actividades diarias mediante la voz. Su uso cotidiano ha hecho que muchos usuarios la integren como una herramienta básica para agilizar rutinas y mejorar la comodidad dentro de casa.

Sin embargo, el asistente de Amazon incorpora otras funciones menos conocidas que suelen pasar inadvertidas. De acuerdo con el Centro de ayuda de la compañía, varias de estas opciones ya vienen activadas de manera automática y solo requieren órdenes de voz concretas para utilizarse, sin necesidad de configuraciones complejas ni de instalar aplicaciones adicionales.

Comandos para usar en Alexa

Uno de los comandos de Alexa permite que el asistente responda con un volumen bajo cuando detecta que el usuario le habla en tono suave. Este modo está pensado para entornos tranquilos o durante la noche. Para activarlo, solo es necesario decir “Alexa, activa el modo susurro”. También puede configurarse desde la aplicación, entrando en ‘Configuración’ y luego en ‘Respuestas de voz’.

Otra opción es que Alexa tiene la capacidad de traducir oraciones completas entre varios idiomas sin necesidad de aplicaciones externas. El usuario puede pedir traducciones específicas con comandos como “Alexa, traduce ‘buenos días’ al inglés” o iniciar una conversación bilingüe diciendo “Alexa, ayúdame a traducir”.

Además de reproducir canciones, Alexa puede generar sonidos destinados a mejorar el descanso o la concentración. Con comandos como “Alexa, pon sonido de lluvia”, “sonido de ventilador” o “ruido blanco”, el asistente activa estas funciones sin requerir la instalación de skills adicionales.

Si bien el manejo básico de Alexa es sencillo, estas funciones muestran su versatilidad y cómo puede ajustarse a diversas rutinas y necesidades. Desde el Centro de ayuda de Amazon sugieren revisar periódicamente las configuraciones de voz y privacidad para aprovechar al máximo la experiencia del usuario.

